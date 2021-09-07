عمر عصر يتوج بذهبية أفريقيا لفردي تنس الطاولة ويتأهل لكأس العالم

توج اللاعب عمر عصر ببطولة أفريقيا لمنافسات فردي رجال تنس الطاولة، التي تقام في الكاميرون خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى يوم 7 من الشهر ذاته بعدما فاز على المصنف 19 عالمياً النيجيري أرونا بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط.

وضمن هذا التتويج مشاركة عمر عصر في كأس العالم، الذي سيقام الشهر القادم.

وكان عمر عصر قد بدأ مشواره في منافسات الفردي ببطولة إفريقيا، بالفوز على بطل كينيا بنتيجة 4/0 في دور ال 64، ثم الفوز على بطل الكاميرون بنتيجة 4/0 في دور ال 32، قبل أن ينتصر على بطل كوت ديفوار بنتيجة 4/1 في ثمن النهائي.

وفي الدور ربع النهائي إلتقى ببطل نيجيريا وفاز عليه بنتيجة 4/3، قبل أن يفوز على بطل السنغال بنتيجة أربع أشواط نظيفة في الدور نصف النهائي؛ ليتأهل إلى المباراة النهائية والتي فاز من خلالها على النيجيري أرونا بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط.

وكانت مريم الهضيبي قد فازت هي الأخرى بذهبية منافسات الفردي للسيدات، عقب فوزها على الصاعدة هنا جودة بنتيجة أربعة أشواط مقابل ثلاثة، بعد مباراة ماراثونية.