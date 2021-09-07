سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا تؤكد دعم بلادها للانتخابات الليبية المرتقبة

أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل اليوم الثلاثاء دعم بلادها للانتخابات الليبية المرتقبة، مشيدة بـ«الجهود والتحضيرات التي بذلتها المفوضية العليا للانتخابات في المراحل السابقة، وسعيها إلى تقديم نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليا».



جاء ذلك خلال لقائها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبي عماد السايح لبحث مستجدات العملية الانتخابية الليبية.



واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - التحضيرات للمراحل المقبلة بعد مرحلة تسجيل الناخبين، والخيارات المطروحة في المشهد السياسي الليبي، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي ستحدد الأجندة العامة للمفوضية.



