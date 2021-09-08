الذكاء الاصطناعي صرح تعليمي جديد يضاف إلى كليات جامعة المنوفية

يستقبل ١٠٠ طالب في العام الأول

صرح تعليمي جديد علي أرض محافظة المنوفية لخدمة أبناء المحافظة وتخريج دفعات من طلبة الكليات المؤهلين لسوق العمل.. كلية الذكاء الاصطناعي مجال جديد يضاف الي قائمة كليات جامعة المنوفية من أجل تعليم أفضل وتأهيل لسوق العمل والتي تبدأ عامها الأول هذا العام.

فيما أجرى صدى البلد حوارا مع الدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة المنوفية، الذي أكد أن الكلية سوف تبدأ عملها هذا العام كثاني جامعة بها ذكاء اصطناعي بعد كفر الشيخ.

وأضاف، أن الكلية مجهزة بأحدث المعامل وتضم عدد كبير من أجهزة الحاسب الالي حيث تستقبل نحو ١٠٠ طالب في عامها الأول من طلبة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة وعلمي علوم بعد كتابة الرغبات وقبولهم في التنسيق.

وأشار عميد الكلية إلي أن الكلية تجمع بين علوم الهندسة وعلوم الحاسب الالي حيث أن أعضاء هيئة التدريس تجمع بين أساتذة من كلية الهندسة الإلكترونية بمركز منوف وكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية.

وتابع عبد الرؤوف، أن الكلية تضم ٤ برامج تؤهل الخريجين للعمل منذ العام الأول حيث أنه يوجد مواد تطبيقات عملية علي المواد الدراسية، ويتخصص الطالب منذ العام الأول بعكس الكليات الأخرى.

واكد، أن برامج الكلية تتمثل في برنامج ذكاء الآلة والخاص بالبرمجة الذكية والذي يعتمد علي تعلم الاله والأساليب الاحصائية والاستقصائية والقسم اخر خاص بعلوم البيانات وقسم الأمن السيبراني وهو خاص بأمن البيانات وقسم آخر لهندسة النظم الذكية .

وتابع عميد الكلية، أن جميع التخصصات ستغزو سوق العمل حيث أن الفترة المقبلة ستكون عصر الهندسة الذكية حيث أن الطالب سيكون مؤهل من خلال تطبيقات عملية علي كل مادة يتلقاها، حيث تشهد الكلية بنية تحتية غير مسبوقة علي مستوى الجامعة.

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