عاجل
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة: المملكة دولة سلام .. وجهودها واضحة ‏للجميع جامعة حلوان : نحرص على تدريب الطلاب و تٱهيلهم لسوق العمل البيطريين: الإصابة بجنون البقر صعبة .. ولدينا مصادر متنوعة من اللحوم نشرة أخبار العالم.. طالبان تعلن تشكيل الحكومة الجديدة لأفغانستان.. السودان يشيد باستجابة مصر لدعم متضرري الفيضانات.. والملك سلمان يصدر قرارا بإقالة مدير الأمن العام رئيس هيئة الأنفاق يكشف تفاصيل محطات المونوريل في مصر وكيفية ربطها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز تغيير اسم سورة الإسراء إلى بني إسرائيل؟.. علي جمعة يجيب

القرآن الكريم
القرآن الكريم

حكم المصاحف التي بدلت سورة الإسراء إلى بني إسرائيل .. ورد إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية السابق، سؤال يقول: رأينا بعض النسخ من المصحف الشريف وقد غيروا اسم سورة الإسراء إلى سورة بني إسرائيل فهل هذا جائز؟.

 

حكم المصاحف التي بدلت سورة الإسراء إلى بني إسرائيل

وقال الدكتور علي جمعة، إن هذا جائز، وهي الطريقة الهندية المعتمدة، مشيراً إلى أن من يجهلون قواعدها بدأوا يحذرون من مصحف محرف صادر عن دور نشر الإماراتية، وهاجموا رجال الدين والعلماء على صمتهم .

 

ولفت عضو هيئة كبار العلماء إلى أن هذا المصحف ورسمه أمور لا يعرفها سوى المتخصصين وبعض دول آسيا التي تستعين به على قراءة القرآن الكريم وليس فيه أي شبهة تحريف.

 

حكم تسمية الإسراء بسورة بني إسرائيل

قال مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإليكترونية، إن تسمية سورة الإسراء بـ"بنى إسرائيل" صحيحة، فقد وردت فى أثرين صحيحين بهذه التسمية، أحدهما عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: " فى بني إسرائيل، و الكهف، ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادى"- رواه البخارى.

حكم تسمية الإسراء بسورة بني إسرائيل

وأضاف المركز ردًا على سؤال ما حكم تسمية سورة الإسراء باسم سورة بنى إسرائيل كما نرى فى بعض المصاحف، قال الحافظ ابن حجر: إنهن من العتاق جمع عتيق وهو القديم أو هو كل ما بلغ الغاية فى الجودة ، وقوله هن من تلادى أى مما حفظ قديما، ومراد بن مسعود إنهن من أول ما تعلم من القرآن وأن لهن فضلاً لما فيهن من القصص وأخبار الأنبياء والأمم.

والآخر عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: "كان النبى صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بنى إسرائيل والزمر" رواه الترمذى.

اذكروا الله يذكركم .. فضل الذكر في القرآن ومواضع يستحب فيها

هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟.. الإفتاء تجيب

وكانت تسمية السورة باسم بنى إسرائيل مشهورة فى زمن الصحابة والتابعين، بل وردت هذه التسمية فى كتب المتقدمين من المفسرين و المحدثين عند تعرضهم لتلك السورة، كالطبرى فى تفسيره والبخارى فى صحيحه وغيرهما. قال الطبري عند تفسيره سورة الإسراء: آخر تفسير سورة بنى إسرائيل، والحمد لله رب العالمين.

وقال الطاهر بن عاشور: سميت فى كثير من المصاحف سورة الإسراء، وتسمى فى عهد الصحابة سورة بنى إسرائيل، وعليه فإن تسمية هذه السورة باسم بنى إسرائيل صحيح ولا إشكال فيه، ولكن إذا اشتهر اسم من أسمائها كسورة الإسراء مثلاً ، وقد أقره العلماء فى المصاحف فى بلد ما ينبغى أن يراعى ذلك، ولا يغير إلا مع تبيين ذلك للناس حتى لا يحدث إشكال عندهم.

المصاحف سورة الإسراء الأزهر سورة بني إسرائيل الطريقة الهندية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. أزمة سلوكية لـ مصطفى محمد.. ليبيا تشعل مجموعة مصر

هيئة الأنفاق: المونوريل أحدث وسيلة نقل بالعالم ويتم قيادتها إلكترونيا بدون سائق

انقلاب عسكري ليس الأول| غينيا دولة بها أغرب عادات الزواج حول العالم

فتش عن الثبات الانفعالي.. لماذا لا يصلح حسام حسن مدربا للفراعنة؟

هل يجوز تغيير اسم سورة الإسراء إلى بني إسرائيل؟.. علي جمعة يجيب

طقس الأربعاء.. القاهرة 35 وسقوط الأمطار على السواحل الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

أمر رئاسي.. وزير النقل يزف بشرى لركاب قطارات السكة الحديد

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

معجزة تنس الطاولة المصرية: اللي جاي هيكون أفضل

بعد انتحال عاطلين صفة ضباط آداب.. كواليس مصرع شاب في مركز مساج مشبوه

منتخب ليبيا يهزم أنجولا 1-0 ويشعل مجموعة مصر

مصرع خطيب مسجد بالمنوفية وأبنائه غرقا خلال رحلة علاج بسيوة

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

فيديو

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

مش هنستورد منتجات أي كلام تاني.. كلمة السيسي كاملة في ميناء الإسكندرية

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ