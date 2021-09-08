تعرض المليارات من هواتف الأندرويد وأجهزة ويندوز للاختراق.. والسبب البلوتوث

تعرض أكثر من مليار مستخدم لهواتف أندرويد وويندوز حول العالم للاختراق بسبب ثغرة أمنية جديدة تسمى BrakTooth نتجت عن اختراق تقنية البلوتوث الخاصة بالمستخدمين في هذه الأجهزة.



وبحسب موقع PhoneArena فإنه قد تم اكتشاف ثغرة BrakTooth الأمنية في البرامج الثابتة لشرائح تقنيات البلوتوث Bluetooth تقوم بانتاجها مجموعة من الشركات مثل كوالكوم و إنتل و Silicon Labs وغيرها.



وتم إتهام 11 شركة حتى الآن تقوم ببيع الشرائح الخاصة بتقنيات البلوتوث وهى على علم بأنه قد تحتوى على ثغرة تؤثر على المستخدمين.



وفقا ل MSPoweruser فإن المشكلة تؤثر على أكثر من مليار شخص يمتلكون أجهزة لاب توب وكمبيوتر ويندوز أو هواتف أندرويد ويقومون بتشغيل برامج Bluetooth ثابتة معرضة للخطر بسبب الثغرة الموجودة فيها.



ويستخدم الكثير من الهاكرز هذه الطريقة للحصول على وصول غير قانوني إلى الأجهزة التي تدعم تقنية البلوتوث للتخلص من هاتف الضحية أو خلل فيه أو سرقة البيانات أو تنفيذ أوامر ضارة أو حتى الاستيلاء على أجهزتهم بالكامل، في حين أن البرامج الثابتة لشريحة Bluetooth هذه المرة هي المسؤولة عن عمليات اختراق BrakTooth.

