شاومي تطلق قريبا ميزة MIUI Pure Mode لمنع التطبيقات من اختراق المستخدمين

تختبر شركة شاومي الصينية ميزة جديدة لمستخدميها تسمى MIUI Pure Mode ، حيث ستعمل هذه الميزة على حماية المستخدمين من الاختراق عند تحميل أى من التطبيقات التي تحتوى على روابط خبيثة، ومن المقرر أن يتم إطلاقها قريبا.



وبحسب موقع Gizmochina فإن شاومي قررت أن تحمي مستخدميها من خلال ميزة MIUI Pure Mode من الوقوع ضحية للتطبيقات الخبيثة وتفادي نظام أندرويد المفتوح والذي لا يساعد بطبيعته على مكافحة الفيروسات أو التطبيقات الخبيثة.



وتقول شركة شاومي أن مستخدمي هواتفها لديهم حوالي 40 % من التطبيقات الغير الآمنة والتي يقومون بتحميلها من على متاجر التطبيقات أغلب الوقت، كما تم التعرف على أكثر من 10 % من هذه التطبيقات بأنها شديدة الخطورة.

وعند إطلاق شركة شاومي لميزة MIUI Pure Mode وتفعيلها على هواتف المستخدمين لا يمكن للمستخدمين تثبيت التطبيقات من مصادر خارجية، كما أنها تمنع أي تثبيت يحدث في الخلفية دون موافقة المستخدمين.

وعلى عكس شركة آبل، تتيح شركة شاومي للمستخدمين تعطيل هذه ميزة MIUI Pure Mode وبالتالي ، يمكنهم تثبيت التطبيقات من مصادر أخرى إذا كانوا يريدون ذلك.

وتعمل شاومي على تحسين نظام السوفت الوير الخاص بأجهزتها MIUI ، حيث كانت أصدرت تحديثين جديدين مؤخرا، وهما MIUI 12.5 و MIUI 12.5 Enhanced Edition ،بالإضافة إلى ذلك ، تعمل أيضًا على العديد من الميزات الأخرى لتحسين أداء أجهزة شاومي.

