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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تصبح شركة الأندرويد الرائدة في العالم لهواتف 5G

شاومي تصبح شركة الأندرويد
شاومي تصبح شركة الأندرويد الرائدة في العالم لهواتف 5G

حققت شركة شركة Xiaomi شاومي الصينية إنجازا جديدا بوصولها لشركة الأندرويد الرائدة في العالم في مجال تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، من خلال علامتيها Mi و Redmi بعدما هيمنت على سوق الهواتف الذكية بنسبة كبيرة، حيث تعتبر ثالث أكبر مصنع في العالم بعد شركتا آبل وسامسونج. 


وبحسب شركة Gizmochina فإن شاومي استطاعت أن تهيمن على سوق الهواتف الذكية من خلال شحن 24 مليون هاتف ذكي مزود بتقنية الجيل الخامس 5G وذلك في الربع الثاني من العام الحالي 2021  ، كما حصلت الشركة على أكثر من 25 % من حصة الهواتف في السوق العالمي. 

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وفقا لشركة Strategy Analytics فإن شاومي وصلت لهذه المكانة بعد إطلاقها الهواتف الذكية بتقنية  5G ذات الأسعار المعقولة حيث ساعدها ذلك  في الحصول على الريادة في السوق والتنافس بشكل أفضل مع العلامات التجارية الأخرى.


واحتفلت الشركة على موقعها الرسمي في الهند، ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية العالم، بوصولها للمرتبة الاولى عالميا في هواتف الأندرويد بتقنية الجيل الخامس  5G  .  


وصرحت شركة Strategy Analytics أن أداء شاومي يضعها خلف شركة سامسونج التي شحنت 77 مليون هاتف ذكي 5G حيث شحنت سامسونج  أول هواتف ذكية 5G في العالم ، بدءًا من الربع الأول من عام 2019. 


واستطاعت العلامة التجارية الصينية Vivo أن تقود سوق الهواتف الذكية بتقنية 5G في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع  20  % من حصة السوق في المنطقة بينما كان لدى شاومي 19.3 في المائة من حصة السوق. 
 

شاومي هواتف الأندرويد تقنية 5G هواتف ذكية سوق الهواتف العالمي

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