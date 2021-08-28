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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

200 ميجابيكسل.. تسريبات تكشف قدرات كاميرا هاتف Xiaomi 12 Ultra من شاومي

تسريبات تكشف قدرات
تسريبات تكشف قدرات كاميرا هاتف Xiaomi 12 Ultra

كشفت تقارير أن شركة شاومي الصينية تعتزم إطلاق هاتف رائد جديد بمواصفات كاميرا خارقة، حيث سيصدر الهاتف تحت اسم Xiaomi 12 Ultra بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجابيكسل. 


وبحسب موقع Notebookcheck فإنه على مدار الأشهر الماضية كانت هناك شائعات تزعم أن شاومي تعتزم إطلاق هاتف جديد بكاميرا دقة 200 ميجابيكسل، إلا أنه قد كشفت عدد من التقارير أن الشركة بالفعل ستطلق الهاتف القادم Xiaomi 12 Ultra من فئة هواتفها الرائدة بهذه المواصفات. 

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ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Xiaomi 12 Ultra القادم من شاومي في الربع الأخير من العام الحالي، أو بداية العام المقبل 2022 ، حيث سيحتوى على كاميرا رباعية خلفية الأساسية دقة 200 ميجابيكسل مع عدد من المستشعرات فائقة الدقة.  


وستحصل كاميرا هاتف Xiaomi 12 Ultra على مستشعرات بدقة 108 ميجا بيكسل من نوع ISOCELL HMX بالإضافة إلى مستشعر آخر بدقة 50 ميجابيكسل، مع عدد من التقنيات التي ستصدر لأول مرة والمتعلقة بدقة ووضوح الألوان والتقريب وبيان تفاصيل الصورة. 


وسيشهد التنافس بين شاومي و سامسونج تنافسا عنيفا بعض الشئ حيث من المتوقع أيضا أن اتف Galaxy S22 Ultra القادم من شركة  سامسونج سيكون أول هاتف في فئة هواتف الأندرويد الرائدة سيأتي بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجا بيكسل، مع كاميرا سيلفى تحت الشاشة. 
 

شركة شاومى هاتف Xiaomi 12 Ultra مواصفات Xiaomi 12 Ultra كاميرا Xiaomi 12 Ultra هواتف شاومي

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