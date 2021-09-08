الشقية بقت هادية والعكس.. ميمي جمال تتحدث عن بناتها التوأم | فيديو

حلّت الفنانة ميمي جمال، ضيفة على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، وظهر بنات الفنانة ميمي جمال التوأم معها في الحلقة.

وقالت ميمي جمال: "ابنتي نورا لديها عدد كبير من الأصدقاء وأصبحت شقية بعد الكبر على عكس نجلاء التي أصبحت تحب الجلوس في المنزل".

وأضافت ميمي جمال: "زمان كان الوضع مختلف وبنتي نجلاء كانت شقية ونورا كانت هادية ولما كبروا الأدوار اختلفت ونورا أصبحت شقية ونجلاء أصبحت بيتوتية".

من جانبها قالت نورا حسن مصطفى، ابنة الفنانة ميمي جمال: "حاولت أن أربي أبنائي مثل تربيتي ولكن مع تطور العصر أصبح أسلوب التربية مختلفاً وقررت الحفاظ على الأخلاق وكيفية احترام الكبير في ظل التربية الحديثة".



بينما قالت نجلاء حسن مصطفى، ابنة الفنانة ميمي جمال، مازحة: "ابنتي اتولدت مؤدبة بطريقة غير عادية وطالعة لـ خالتها".

