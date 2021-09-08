عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشقية بقت هادية والعكس.. ميمي جمال تتحدث عن بناتها التوأم | فيديو

ميمي جمال
ميمي جمال

حلّت الفنانة ميمي جمال،  ضيفة على الإعلامية والفنانة إسعاد يونس  في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، وظهر بنات الفنانة ميمي جمال التوأم معها في الحلقة.

 

وقالت ميمي جمال: "ابنتي نورا لديها عدد كبير من الأصدقاء وأصبحت شقية بعد الكبر على عكس نجلاء التي أصبحت تحب الجلوس في المنزل".

 

وأضافت ميمي جمال: "زمان كان الوضع مختلف وبنتي نجلاء كانت شقية ونورا كانت هادية ولما كبروا الأدوار اختلفت ونورا أصبحت شقية ونجلاء أصبحت بيتوتية".

 

من جانبها قالت نورا حسن مصطفى، ابنة الفنانة ميمي جمال: "حاولت أن أربي أبنائي مثل تربيتي ولكن مع تطور العصر أصبح أسلوب التربية مختلفاً وقررت الحفاظ على الأخلاق وكيفية احترام الكبير في ظل التربية الحديثة".


بينما قالت نجلاء حسن مصطفى، ابنة الفنانة ميمي جمال، مازحة: "ابنتي اتولدت مؤدبة بطريقة غير عادية وطالعة لـ خالتها".
 

ميمي جمال اسعاد يونس اخبار التوك شو صاحبة السعادة التوأم

ترشيحاتنا

لاعب مفيد.. كارتيرون يعلق على المفاوضات مع حمدي النقاز

واتسآب يتيح التخفى من خلال حظر أشخاص معينة من رؤية "آخر ظهور"

بنت تشرف.. إيمان مجدي طالبة ألسن تصمم مشغولات يدوية وتبيعها على الطريق

رسميا .. رينو تفتح باب حجز داستر 2022

السودان.. كارثة إنسانية تهدد الآلاف بسبب الفيضانات والسيول

في مبادرة لـ24 فناناً عالمياً.. قرية بكفر الشيخ تتحول لـ لوحة فنية|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

أمر رئاسي.. وزير النقل يزف بشرى لركاب قطارات السكة الحديد

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

أخبار الرياضة.. أزمة سلوكية لـ مصطفى محمد.. ليبيا تشعل مجموعة مصر

مصرع خطيب مسجد بالمنوفية وأبنائه غرقا خلال رحلة علاج بسيوة

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

بعد انتحال عاطلين صفة ضباط آداب.. كواليس مصرع شاب في مركز مساج مشبوه

ممدوح عباس يهاجم أحمد مجاهد عقب إقالة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

فيديو

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

مش هنستورد منتجات أي كلام تاني.. كلمة السيسي كاملة في ميناء الإسكندرية

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ