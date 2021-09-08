حظك اليوم الأربعاء 8 -9 -2021.. اكتشف ما يخبئه برجك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 8- 9- 2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي، تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد.
برج الحمل
مهنيا وصحيا: عليك أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.
عاطفيا: حاول اليوم أن تتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.
برج الثور
عاطفيا وعائليا: اليوم مناسب لقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأقارب والأحباب.
مهنيا وصحيا: عليك الاهتمام بالأمور الصحية، فأنت تثابر أيضا وتجتهد كثيرا في حياتك وتنظم جهودك
برج الجوزاء
مهنيا واجتماعيا: عليك التخطيط الجيد قبل أي حركة.
عاطفيا: قد تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.
برج السرطان
مهنيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بحماية نفسك وعليك اليوم أن تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.
عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة
برج الاسد
مهنيا وعائليا: الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة وذكاء.
عاطفيا واجتماعيا: القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق مع الأحباب والأصدقاء والوقت مناسب لذلك.
برج العذراء
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك إشراقة، فقط حافظ على اللباقة.
ماليا ومهنيا: من المهم أن تراجع خطواتك جيدا تفاديا للأخطاء
برج الميزان
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمنحك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تسيطر على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك
برج العقرب
مهنيا وصحيا: اليوم تميل للانعزال كي تحدد بهدوء اتجاهاتك القادمة وينصحك الفلك أن تهتم بصحتك وسلامتك واهتم بتنظيم جهودك.
عاطفيا واجتماعيا:يجب اليوم بعدم الإعلان عن خططك ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. قد تتحسن اليوم أحوالك تدريجيا بالاجتهاد والمثابرة
برج الجدي
عاطفيا وعائليا: اليوم تتحكم في عصبيتك، عليك أن تنتبه لأقوالك وردود أفعالك.
مهنيا واجتماعيا: قد تحاصرك عيون أو مكائد، وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.
برج الدلو
مهنيا وماليا:عليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ستحظى بيوم حافل بالحب والرومانسية والانطلاق
برج الحوت
عاطفيا: بإمكانك أن تقترب بذكاء ممن تحب.
مهنيا وماليا: عليك التخطيط جيدا لمستقبلك ويدفعك لتقوية وضعك المالي وتحسن تنظيم أفكارك ونفقاتك.