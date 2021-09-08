على ضفاف النيل.. لورديانا تتغزل في مصر بهذه الكلمات

نشرت الراقصة البرازيلية لورديانا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وظهرت لورديانا في الصورة على ضفاف نهر النيل بإطلالة صيفية جذابة مما أثار إعجاب متابعيها وعلقت "حلوة يا مصر ♥️🇪🇬".



من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارًا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ 4 سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنه المكان المناسب.

وأضافت لورديانا خلال حوار على قناة الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.



ولفتت إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.



وتابعت: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".