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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد نهاية التوقف الدولي.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل عودته

صدى البلد

تعود الحياة من جديد إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية التوقف الدولي ومباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامته 2022.

 

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، ويأتي ترتيب الفرق حتى الآن كالتالي:

 

1- توتنهام هوتسبير 9 نقاط.

2- وست هام يونايتد 7 نقاط.

3- مانشستر يونايتد 7 نقاط.

4- تشيلسي 7 نقاط.

5- ليفربول 7 نقاط.

6- إيفرتون 7 نقاط.

7- مانشستر سيتي 6 نقاط.

8- برايتون 6 نقاط.

9- ليستر سيتي 6 نقاط.

10- برينتفورد 5 نقاط.

11- أستون فيلا 4 نقاط.

12- واتفورد 3 نقاط.

13- ساوثهامبتون نقطتان.

14- كريستال بالاس نقطتان.

15- ليدز يونايتد نقطتان.

16- بيرنلي نقطة وحيدة.

17- نيوكاسل يونايتد نقطة وحيدة.

18- وولفرهامبتون دون رصيد من النقاط.

19- نورويتش سيتي دون رصيد من النقاط.

20- أرسنال دون رصيد من النقاط.


وينتظر النجم محمد صلاح وفريقه ليفربول مواجهات نارية بعد نهاية التوقف الدولي، حيث يخوض 6 مباريات فى مختلف المسابقات خلال شهر سبتمبر الجاري، بعد نهاية فترة التوقف الدولية، بواقع 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، مباراتين في دورى أبطال أوروبا، ومباراة في كأس الرابطة الإنجليزية.

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