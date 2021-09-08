اليمن.. التحالف العربي يشن سلسلة غارات على مواقع الحوثيين في تعز

نفذ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات جوية، اليوم الأربعاء، على مواقع تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن طائرات التحالف العربي قصفت مواقع مليشيات الحوثيين بنحو 15 غارة جوية، تركزت على مطار تعز ومحيطه بمديرية التعزية، شمالي المحافظة.

واستهدف طيران التحالف، مواقع إطلاق الصواريخ والطيران المُسَيَّر، وثكنات عسكرية حوثية في شمال تغز بسلسلة من الغارات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن والسعودية، مقاطع فيديو توثق غارات التحالف على مواقع الحوثيين في منقة الحوبان ومطار تعز.

ويشن الحوثيون هجمات صاروخية على مواقع في المحافظات الجنوبية المحررة من البلاد بشكل متفرق، كانت آخرها عملية استهداف قاعدة العند العسكرية، قبل أكثر من أسبوع، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الجنود.