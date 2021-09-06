اليمن.. إعدام 4 أشخاص أدينوا في قضية هزت البلاد

اعدام 4 اشخاص في اليمن

نفذت السلطات في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، حكما بإعدام 4 أشخاص رميا بالرصاص، بعدما أدينوا بقتل شاب عمدا بعد تعذيبه بشكل وحشي.

ووفقا لوكالة "سبأ" اليمنية، في نسختها التابعة لـ "أنصار الله"، طبقت النيابة العامة، اليوم الاثنين، حكم القصاص الشرعي في قتلة عبد الله محمد الأغبري.

وأوضحت الوكالة أن الجناة الذين أعدموا رميا بالرصاص هم: عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد الصغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، ودليل شوعي محمد الجربة.

وكانت محكمة استئناف أمانة العاصمة قد أصدرت أحكاما، بالإعدام لأربعة مدانين بقتل الأغبري، في العام الماضي، وقضت بالسجن 5 سنوات لخامس وإدانة السادس بالسجن 6 أشهر.

وفي 26 أغسطس من العام الماضي، قُتل الأغبري في جريمة بشعة هزت اليمن وتحولت إلى قضية رأي عام، وسط احتجاجات تطالب بالقصاص من قاتليه.

وفي سياق آخر، نفذت وزارة الداخلية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام تعزيرًا في المدعو عدنان الشرفا، بتهم تتعلق بالإرهاب وتهريب الأسلحة من وإلى المملكة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها الصادر اليوم الاثنين بشأن تنفيذ الحكم، أن "عدنان بن مصطفى الشرفا، وهو سعودي الجنسية، أقدم على تهريب الأسلحة من وإلى السعودية والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الشرفا استهدف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقار الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب".