عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعدام 4 اشخاص في اليمن

اليمن.. إعدام 4 أشخاص أدينوا في قضية هزت البلاد

اعدام 4 أشخاص في
اعدام 4 أشخاص في اليمن

نفذت السلطات في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الاثنين، حكما بإعدام 4 أشخاص رميا بالرصاص، بعدما أدينوا بقتل شاب عمدا بعد تعذيبه بشكل وحشي.

ووفقا لوكالة "سبأ" اليمنية، في نسختها التابعة لـ "أنصار الله"، طبقت النيابة العامة، اليوم الاثنين، حكم القصاص الشرعي في قتلة عبد الله محمد الأغبري.

وأوضحت الوكالة  أن الجناة الذين أعدموا رميا بالرصاص هم: عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد الصغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، ودليل شوعي محمد الجربة.

وكانت محكمة استئناف أمانة العاصمة قد أصدرت أحكاما، بالإعدام لأربعة مدانين بقتل الأغبري، في العام الماضي، وقضت بالسجن 5 سنوات لخامس وإدانة السادس بالسجن 6 أشهر.

وفي 26 أغسطس من العام الماضي، قُتل الأغبري في جريمة بشعة هزت اليمن وتحولت إلى قضية رأي عام، وسط احتجاجات تطالب بالقصاص من قاتليه.

وفي سياق آخر، نفذت وزارة الداخلية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، حكم الإعدام تعزيرًا في المدعو عدنان الشرفا، بتهم تتعلق بالإرهاب وتهريب الأسلحة من وإلى المملكة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها الصادر اليوم الاثنين بشأن تنفيذ الحكم، أن "عدنان بن مصطفى الشرفا، وهو سعودي الجنسية، أقدم على تهريب الأسلحة من وإلى السعودية والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية أن "الشرفا استهدف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقار الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب".

اليمن اعدام اشخاص اخبار العالم السعودية انصار الله أمير خلية صنعاء

ترشيحاتنا

في أول أيام عمله بالقاهرة.. مستشار السفارة الكندية يمدح المانجو والعسل المصري

احذر..الحبس وغرامة 500 ألف جنيه حال قيامك بهذه الأفعال في حرم النيل

بعد قليل.. الداخلية تعرض لقطات حقيقية لتحرير طفل أسيوط المختطف والقبض على الجناة

تعديلات جديدة على قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك.. تفاصيل

خبراء يشيدون بتطبيق الكفاءة المالية في السعودية ويطالبون بتنفيذها بالدورى المصري

هاتف Red Magic 6S Pro الخارق بشاشة بمعدل 720 هرتز وتبريد عالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

البدري يتجاهل دعوات إقالته من تدريب منتخب مصر ويبدأ التحضير لمواجهتي ليبيا

صرف رواتب الموظفين بالدولة في هذا الموعد

زيادة إيجار الشقة 10% سنويا..10 مقترحات من النواب لحل مشكلة الإيجار القديم

ميدو: منتخب مصر ظهر بشكل متواضع.. والبدري أخطأ بمشاركة هذا الثنائي

ميدو يصدم مصطفى محمد بعد واقعته مع حسام البدري

تنسيق الكليات 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الثانية 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

ارجعي.. ناقد سعودي يطالب فنانة بالعودة للفن ونزع الحجاب

مثل الحريق.. عاصفة شمسية تتسبب في "نهاية الإنترنت"

فيديوجراف.. والدها رفض استلامها.. قصة فتاة الغردقة المشردة في الشوارع

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ