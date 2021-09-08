في عشق البنات.. مصطفى فهمي ينشر صورة برفقة الكينج

نشرت الإعلامية فاتن موسى صورة تجمعها بالكينج محمد منير، وزوجها الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".



وعلقت فاتن موسي قائلة "صوت ترددات الصدى المترامية النغمات الكينغ الكبير روح أسوان والنيل محمد منير ❤❤🎶 @mounirofficial#عللي_صوتك_بالغنا #يا_حمام #في_عشق_البنات"



وينتظر مصطفى فهمى عرض مسلسله الجديد "الحرير المخملي" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي، مشيرا إلى أن المسلسل يتكون من 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمي، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد في فترة التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضي الزراعية وغيرها وصولا إلى الأبناء في العصر الحالي.



المسلسل بطولة مصطفى فهمي، وأحمد وفيق، وداليا مصطفى، ومها أبو عوف، وولاء الشريف، وهالة فاخر، وسامي مغاوري، وطارق صبري، أشرف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.



يذكر أن مصطفى فهمي تزوج من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عام 2015، عقب انفصاله عن الفنانة رانيا فريد شوقي.