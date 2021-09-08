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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قفشة يحذر من صفحة موثقة تنتحل شخصيته على فيسبوك: أنا غير مسئول

قفشة
قفشة

حذر محمد مجدى قفشة، لاعب النادى الأهلى، من صفحة موثقة على فيس بوك، تنتحل اسمه وشخصيته، مؤكدًا أنه ليس له بها علاقة.

 

ونشر قفشة صورة من الصفحة المزيفة عبر استورى حسابه على إنستجرام، قائلا: "الصفحة دى أنا ماليش علاقة بيها ولا أعرف مين بيديرها، وأنا غير مسئول عن أى حاجة بتتنشر عليها"، كما نشر فى استورى آخر، صورة من صفحته الرسمية، قائلا: "دى صفحتى الرسمية والوحيدة على فيس بوك، إن شاء الله تتوثق قريب". 

ويقضي النجم محمد مجدى قفشة، لاعب منتخب مصر، الإجازة التى منحها الجهاز الفنى للأهلى للاعبيه الدوليين، عقب انتهاء الجولة الأولى من مباريات الفراعنة خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التى فاز فيها المنتخب على أنجولا، بهدف نظيف، ثم التعادل الإيجابى 1/1 مع الجابون

 

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IMG_٢٠٢١٠٩٠٨_٠٣٣٧٤٣
IMG_٢٠٢١٠٩٠٨_٠٣٣٧٤٣
IMG_٢٠٢١٠٩٠٨_٠٣٣٧٤٣
IMG_٢٠٢١٠٩٠٨_٠٣٣٧٣٤
IMG_٢٠٢١٠٩٠٨_٠٣٣٧٣٤

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