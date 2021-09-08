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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب مجموع الثانوية العامة.. انتحار شاب غرقًا في بحر فاقوس بالشرقية|صور

جثة الشاب التي تم
جثة الشاب التي تم انتشالها بواسطة الإنقاذ النهري

عثر أهالى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية على جثة شاب فى العقد الثانى ببحر فاقوس .

وقال أحد شهود العيان إن الشاب قبل إلقاء نفسه فى المياه التقي رجلاً مسناً وقال له "أنا من قرية الحمادين وأبويا طردنى من البيت بسبب مجموعي في الثانوية العامة".

وكان قد تلقي اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز شرطة فاقوس يفيد بعثور الأهالي على جثة "محمد م.ع" من قرية الشوارقة التابعة لقهبونة، شاب فى العقد الثانى من العمر جثة هامدة ببحر فاقوس، تم إبلاغ الإنقاذ النهرى واستخراج الجثة بمساعدة الأهالي ونقلها إلى مستشفى فاقوس العام ، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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