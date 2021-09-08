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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماذا قال والد الكساسبة قبل محاكمة الداعشي حارق الطيار الأردني؟

عملية حرق معاذ الكساسبة
عملية حرق معاذ الكساسبة

أكد يوسف والد معاذ الكساسبة ، الطيار الأردني والملازم الذي قتل حرقاً داخل قفص على يد تنظيم داعش مطلع 2015 أنه "كلما خمدت نار حرق معاذ تعود مجددا".

وفى أول تعليق على إعلان السويد محاكمة الداعشي أسامة كريم في السويد، لمشاركته في عملية الحرق الرهيبة التي اهتز لها العالم قبل سنوات، قال والد الطيار"أسأل الله أن يمكنني منه وأن آخذ ثأر معاذ".

وأضاف بحسب العربية نت: "كلما خمدت نار حرق معاذ تعود هذه النار من جديد في نفوسنا". وتابع قائلا: "أشعر أن معاذ قتل اليوم، فكلما أسمع عن إلقاء القبض أو محاكمة لأحد منفذي العملية البشعة، أترقب موقف الحكومة الأردنية وما ستفعله تجاه هؤلاء الأشخاص".

كما شدد على أن القانون الدولي يعطي الحق للأردن باستدعاء كل من شارك في إحراق ولده، ليحاكم على الأراضي الأردنية باعتبار أن معاذ أردني .

إلى ذلك، طالب السلطات السويدية بالسماح له بحضور محاكمة هذا المجرم حتى يتمكن على الأقل من معرفة تفاصيل الحادثة، ومكان رفاة معاذ.

كما قال: "أطلب من السلطات السويدية إحراقه كما أحرق ابني".

وأوضح أن العديد من الأحداث المشابهة مرت على العائلة، مضيفا "قبل فترة الزمن ألقي القبض على شخص عراقي يدعى صدام الجمل، كان حاكم ولاية الرقة، وأفيد بأنه وقع على قتل معاذ.

وختم معتبرا أن داعش ما زال حياً إلى الآن، ويقوم بأعمال إرهابية كل يوم، مطالبا العالم كله بمواجهته.

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يذكر أن قضية الطيار الأردني عادت إلى الواجهة مجددا خلال اليومين الماضيين، بعد أن أطلق القضاء السويدي تحقيقا بشأن جرائم حرب ارتكبت في سوريا. 

وأوضح متحدث باسم النيابة العامة السويدية  أن النيابة المسؤولة عن الجرائم الدولية تجري تحقيقا أوليا في جرائم حرب مشددة ارتكبت في سوريا، من بينهم على ما يبدو إسم السويدي "أسامة كريّم "، كأحد المتورطين بقضية إحراق الكساسبة.

معاذ الكساسبة الطيار الأردني تنظيم داعش السويد الداعشي أسامة كريم

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