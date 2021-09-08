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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط كمية كبيرة من حقن المفاصل مهربة مع راكب في مطار شرم الشيخ

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة محمد يوسف عبدالنبى مدير إدارة تفتيش الركاب ، من ضبط محاولة لتهريب عدد من الحقن الخاصة بخشونة المفاصل، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 ، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

 

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على fly Dubai الرحلة  القادمة من دبى اشتبه أحمد أحمد محمد موسى مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب أردنى الجنسية قادم من دبى نظرا لإرتباكه، وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة محمد أحمد الخولى مأمور الفحص ومحمد توفيق مدير إدارة الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أجسام متماثلة داخل إحدى الحقائب.

 

وبالعرض على عبد المجيد مصطفى رئيس قسم التفتيش ، بتكليف عمرو محمد مبروك وأحمد محمد شبل مأمورى الجمرك بحضور ربيع أحمد مدير ادارة الأمن الجمركى لتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكب فتبين وجود 98 حقنه خاصة لعلاج خشونة المفاصل مخبأة بقاع سحرى بالحقيبة.

 

وقرر محمد يوسف عبدالنبى مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 23 لسنة 2021 بعد العرض علي يوسف وصفى يوسف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وحرره محمد أيمن رئيس قسم الشئون القانونية  .

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