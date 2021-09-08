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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القرار على طاولة الوزير .. حسن شحاتة يقترب بقوة من تدريب منتخب مصر

حسن شحاتة
حسن شحاتة

اقترب حسن شحاتة من العودة من جديد لتدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا لحسام البدري، والذى تم إقالته بعد تعادل المنتخب أمام الجابون بهدف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وشهدت الساعات الماضية تواصل مسئولو الجبلاية مع حسن شحاتة لاستطلاع رأيه حول تدريب منتخب مصر وهو ما وافق عليه المعلم فورا فى ظل قناعاته بأن تدريب المنتخب يعد مهمة وطنية من المقام الأول .

وتسود حالة من الاستقرار حول تولى حسن شحاتة تدريب المنتخب فى الوقت الحالى فى ظل التاريخ الكبير الذى يمتلكه مع الفراعنة وإنجازاته غير المسبوقة .

وعلم “صدى البلد” أن هناك تنسيقا تاما بين اتحاد الكرة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة حول المدير الفنى الجديد للمنتخب فى ظل الرغبة فى اختيار الأفضل لعودة النتائج المميزة من جديد للكرة المصرية ، وعرض أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة حسن شحاتة على وزير الرياضة ولقى قبولا كبيرا فى ظل التاريخ الكبير الذى يمتلكه المعلم .
 

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ويعد حسن شحاتة أحد أبرز مدربي المنتخب الأول عبر تاريخه؛ خاصة عقب تحقيقه لانجاز تاريخي لم يحققه أي مدرب آخر، حيث نجح في قيادة المنتخب الأول لـ التتويج بلقب بطولة كأس الامم الإفريقية مواسم 2006 و2008 و2010 في سابقة تعد الأولى في القارة السمراء، إذ لم يتوَّج أي مدرب بهذا اللقب 3 مرات متتالية.

وفي ضوء ذلك نعرض لكم أهم الأرقام في مشوار حسن شحاتة : يعد حسن شحاتة أحد أفضل اللاعبين على مر التاريخ في نادي الزمالك، وحقق العديد من الانجازات خلال مشواره التدريبي سواء مع نادي المقاولون ومنتخب مصر.

مشوار حسن شحاته مع التدريب كان مليئا بالبطولات والألقاب المختلفة حيث نجح  في قيادة منتخب مصر للشباب للتتويج بلقب بطولة إفريقيا ومع المقاولون العرب نجح حسن شحاته في التتويج بلقب بطولة كأس مصر موسم 2004 بعد الفوز علي الاهلي محققا رقما قياسيا لأنه أول فريق من دورى القسم الثاني يتوج بلقب البطولة ، كما قاد حسن شحاتة المقاولون العرب للفوز علي الزمالك بلقب بطولة السوبر المصري.

وعلى صعيد منتخب مصر لكرة القدم؛ حقق حسن شحاته 3 بطولات متتالية لـ كأس أمم إفريقيا (2006، 2008، 2010) وهو إنجاز لم يحدث في تاريخ القارة ، ثلاثية حسن شحاتة لـ كأس أمم إفريقيا جعلت منتخب مصر علي قمة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 بطولات وخلفه الكاميرون 5 ألقاب ثم غانا 4  بطولات ونيجيريا 3.

كما قاد منتخب مصر لتصنيف أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم للمرة الأولى عام 2010 ، ولعب افضل مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للقارات، ونجح في الفوز على إيطاليا، وقدم مباراة تليق بالمنتخب أمام البرازيل والتي لا ينساها الجماهير، رغم هزيمة الفراعنة بنتيجة 3-4.

حسن شحاته منتخب مصر حسام البدري كأس العالم 2022 أشرف صبحي وزير الرياضة

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