بعد اقترابه من تدريب منتخب مصر.. أرقام وإنجازات "المعلم" حسن شحاتة

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء، تؤكد اقتراب المعلم حسن شحاتة من تولي تدريب منتخب مصر، خلفا لـ حسام البدري.

وأكد الإعلامي الرياضي محمد شبانة، أن حسن شحاتة سيتولى تدريب منتخب مصر، خلفا لـ حسام البدري، وذلك عبر برنامجه الإذاعي "من الآخر مع محمد شبانة"، على قناة "نغم إف إم"، قالا إنه جرى تعيين ضياء السيد مدربا عاما، ووائل جمعة مديرا، وحمص ومحمد شوقي مساعدين، وفقا لمصادره، كما تم تعيين عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ويعد حسن شحاتة أحد أبرز مدربي المنتخب الأول عبر تاريخه؛ خاصة عقب تحقيقه لانجاز تاريخي لم يحققه أي مدرب آخر، حيث نجح في قيادة المنتخب الأول لـ التتويج بلقب بطولة كأس الامم الإفريقية مواسم 2006 و2008 و2010 في سابقة تعد الأولى في القارة السمراء، إذ لم يتوَّج أي مدرب بهذا اللقب 3 مرات متتالية.

وفي ضوء ذلك نعرض لكم أهم الأرقام في مشوار حسن شحاتة :

يعد حسن شحاتة أحد أفضل اللاعبين على مر التاريخ في نادي الزمالك، وحقق العديد من الانجازات خلال مشواره التدريبي سواء مع نادي المقاولون ومنتخب مصر.

حسن شحاته يعد أشهر من ارتدى قميص رقم 14 في نادي الزمالك.



ونجح في تحقيق بطولتى دورى مصر وثلاثة كأس مصر برفقة نادي الزمالك.



وعلى المستوي الفردي فقد حقق حسن شحاته العديد من الألقاب، أبرزها "هداف الدورى المصري مرتين، وثالث أفضل لاعب في إفريقيا من فرانس فوتبول، ويعد الوحيد الذي جمع بين لقب إفريقي وآسيوي؛ بعد الحصول علي لقب أفضل لاعب في آسيا 1970.



مشوار حسن شحاته مع التدريب كان مليئا بالبطولات والألقاب المختلفة حيث نجح في قيادة منتخب مصر للشباب للتتويج بلقب بطولة إفريقيا.

ومع المقاولون العرب نجح حسن شحاته في التتويج بلقب بطولة كأس مصر موسم 2004 بعد الفوز علي الاهلي محققا رقما قياسيا لأنه أول فريق من دورى القسم الثاني يتوج بلقب البطولة.

كما قاد حسن شحاتة المقاولون العرب للفوز علي الزمالك بلقب بطولة السوبر المصري.

وقاد فرق “المنيا والشرقية ومنتخب السويس” للصعود للدورى الممتاز .



وعلى صعيد منتخب مصر لكرة القدم؛ حقق حسن شحاته 3 بطولات متتالية لـ كأس أمم إفريقيا (2006، 2008، 2010) وهو إنجاز لم يحدث في تاريخ القارة.

ثلاثية حسن شحاتة لـ كأس أمم إفريقيا جعلت منتخب مصر علي قمة المنتخبات الأكثر تتويجا باللقب برصيد 7 بطولات وخلفه الكاميرون 5 ألقاب ثم غانا 4 بطولات ونيجيريا 3.

كما قاد منتخب مصر لتصنيف أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم للمرة الأولى عام 2010.

لعب افضل مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم للقارات، ونجح في الفوز على إيطاليا، وقدم مباراة تليق بالمنتخب أمام البرازيل والتي لا ينساها الجماهير، رغم هزيمة الفراعنة بنتيجة 3-4.