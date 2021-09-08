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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد يدعم حسام حسن لـ تدريب منتخب مصر.. شاهد

حسام وابراهيم سعيد
حسام وابراهيم سعيد

دعم إبراهيم سعيد لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، حسام حسن؛ لـ تدريب منتخب مصر، وذلك عبر حسابه بموقع “فيس بوك”. 

 

وغرَّد إبراهيم سعيد على تويتر: “مع احترامي لكابتني، كابتن حسن شحاته وتاريخه وتقديري ليه، ده وقت حسام حسن، مع اختلافي معاه شخصيا، بس يستحق، والأولوية ليه، وأنا بدعمه بقوة”.


وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ أمس الأول،برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق.

 

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري.

 

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إبراهيم سعيد دعم حسام حسن منتخب مصر القيادة الفنية

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