محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

أصبح محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم مهددا بالغياب عن مبارياتى مصر وليبيا والمقرر إقامتهما يومى 9 و 12 أكتوبر المقبلين فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



ويأتى ذلك فى ظل رفض إدارة ليفربول سفر محمد صلاح إلى مصر بسبب القيود التى وضعتها السلطات الإنجليزية والتى تجبره على خوضعه إلى حجر صحى لمدة 10 أيام بعد عودته لتجنب مخاطر فيروس كورونا .



ويعد غياب محمد صلاح مؤثرا للغاية عن صفوف المنتخب فى ظل القدرات الفنية والبدنية الفائقة التى يمتلكها ودوره المحورى مع المنتخب ، وكان صاح غاب عن مواجهة مصر وأنجولا التى أقيمت بالقاهرة فى 1 سبتمبر الماضى بسبب القيود الإنجليزية أيضا.



إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ أول أمس الإثنين برئاسة أحمد مجاهد، إقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول.

ووجه اتحاد الكرة، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري، على الفترة الماضية.

كما قرر الاتحاد المصري، استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال 48 ساعة.

وتتجه الأنظار للبرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري، بحسب تسريبات من مسؤولي الجبلاية.

وكان منتخب مصر قدم خلال المباراتين السابقتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أداء غير مُرضٍ للجميع مما جعل الإعلام والخبراء والجماهير يشنون هجومًاَ قويًاَ على البدري.

وحصد المنتخب المصري، 4 نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.





وعلى جانب أخر ، أكد الإعلامي الرياضي محمد شبانة، أن حسن شحاتة سيتولى تدريب منتخب مصر، خلفا لـ حسام البدري.

وأضاف "شبانة"، خلال حلقة برنامجه الإذاعي "من الآخر مع محمد شبانة"، على قناة "نغم إف إم"، أنه جرى تعيين ضياء السيد مدربا عاما، ووائل جمعة مديرا، وحمص ومحمد شوقي مساعدين، وفقا لمصادره، كما تم تعيين عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.