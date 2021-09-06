12 معلومة عن فينجادا المرشح لخلافة حسام البدري في تدريب منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري.

وجاء القرار بسبب الأداء الهزيل للفراعنة بقيادة البدري، فالمنتخب ظهر بشكل لا يليق باسمه ومكانته، حتى وإن لم يخسر طيلة توليه القيادة الفنية.

ورحل البدري، وبدأ الحديث عن المرشحين لخلافته، لكن الإعلامي أحمد شوبير أكد عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” أن البرتغالي نيلو فينجادا، هو الأقرب لتولي منصب المدير الفني للمنتخب.

وفي هذا التقرير، نستعرض بعض المعلومات عن فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والأقرب لتدريب المنتخب.

نيلو فينجادا