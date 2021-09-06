12 معلومة عن فينجادا المرشح لخلافة حسام البدري في تدريب منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري.
وجاء القرار بسبب الأداء الهزيل للفراعنة بقيادة البدري، فالمنتخب ظهر بشكل لا يليق باسمه ومكانته، حتى وإن لم يخسر طيلة توليه القيادة الفنية.
ورحل البدري، وبدأ الحديث عن المرشحين لخلافته، لكن الإعلامي أحمد شوبير أكد عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” أن البرتغالي نيلو فينجادا، هو الأقرب لتولي منصب المدير الفني للمنتخب.
وفي هذا التقرير، نستعرض بعض المعلومات عن فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والأقرب لتدريب المنتخب.
نيلو فينجادا
- هو إدواردو مانويل مارتينهو فينجادا أو الشهير بنيلو فينجادا
- ولد يوم 30 مارس لعام 1953، في مدينة سيربا البرتغالية، ويبلغ من العمر 68 عامًا
- بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم في مركز رأس الحربة ولعب لأندية أتلتيكو وسينترنسي وبيلينينسش البرتغاليين، واعتزل اللعب عام 1979.
- بدأ مسيرته في عالم التدريب كمدرب لـ بيلينينسش موسم 1981-1982.
- درب عدد من الفرق، قبل تدريب المنتخب البرتغالي بين عامي 1993، 1994.
- تولى تدريب المنتخب السعودي بين عامي 1996، 1997 وتُوج معهم بكأس أمم آسيا.
- تولى تدريب نادي الزمالك موسم 2003-2004، وحصل معهم على لقب الدوري المصري
- خاض فينجادا مع الزمالك 31 مباراة، وفاز معهم في 23 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، إضافة للخسارة في 3 مباريات، وخرج معهم من دوري أبطال أفريقيا من الدور الاول على يد كيجالي الرواندي، كما ودع كأس مصر من دور الـ 16، وخسر معهم لقب السوبر المصري أمام الأهلي.
- تولى بعد ذلك تدريب منتخب مصر الأولمبي، والوداد المغربي، ومنتخب الأردن
- عُين مديرًا فنيًا للأهلي عام 2009، لكنه رحل سريعًا دون تدريبهم في أي مباراة، بعد استياء جمهور المارد الأحمر من قرار تعيينه، إضافة لخلافه مع إدارة الأهلي والذي كان أحد أسبابه تواجد حسام البدري في الجهاز الفني.
- بعد ذلك تولى تدريب عدد من الفرق والمنتخبات، وكانت آخر محطاته الفنية تدريب كيرلا بلايسترز الهندي عام 2019.
- إجمالًا لم يُتوج إلا بـ 3 بطولات فقط في مسيرته التدريبية وهي الدوري المصري وكأس أمم آسيا والدوري الكوري الجنوبي.