محمد شبانة : حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر .. ضياء السيد مدربا عاما

أكد الإعلامي الرياضي محمد شبانة، أن حسن شحاتة سيتولى تدريب منتخب مصر، خلفا لـ حسام البدري.

وأضاف "شبانة"، خلال حلقة برنامجه الإذاعي "من الآخر مع محمد شبانة"، على قناة "نغم إف إم"، أنه جرى تعيين ضياء السيد مدربا عاما، ووائل جمعة مديرا، وحمص ومحمد شوقي مساعدين، وفقا لمصادره، كما تم تعيين عصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ووجّه اتحاد الكرة المصري، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري، على الفترة الماضية.

كما قرر الاتحاد المصري، استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال 48 ساعة.

وكان منتخب مصر قدم خلال المباراتين السابقتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أداء غير مُرضٍ للجميع مما جعل الإعلام والخبراء والجماهير يشنون هجومًاَ قويًاَ على البدري.

وحصد المنتخب المصري، 4 نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب مصر، نظيره الليبي خلال الشهر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.