الاستعداد لموسم دراسي جديد.. مناهج جديدة وضوابط للحفاظ على الطلاب

استعدادات وزارة التربية و التعليم للعام الدراسى الجديد

قالت ريم محمود، الصحفية المتخصصة فى شئون التعليم، إن العام الدراسى الجديد سوف يشهد انتظام حضور الطلاب بالمدارس، حسب ما أعلنت وزارة التربية و التعليم .

وأضافت ريم محمود، خلال لقائها ببرنامج “صباح الورد” المذاع على قناة ten، أن هناك خطة موضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتلقيح كل المعلمين والعاملين فى المنظومة التعليمية سواؤء فى إدرارت أو مديريات أو مدارس.

وأوضحت أنه وفقا لتصريحات وزارة التربية والتعليم، فإن 95% من المعلمين سجلوا لتلقى لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم ستمنع أى معلم من الدخول للمدرسة فى حالة عدم تلقيه اللقاح.

موعد بدء العام الدراسي 2022

يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021، حتى 16 يونيو 2022، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما.

مواعيد امتحانات العام الدراسي الجديد

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الاول السبت 15 يناير 2022.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 7 مايو 2022.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 21 مايو 2022، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وتعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.

موعد إجازة نصف العام الدراسي الجديد

تكون إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من 5 فبراير 2022 وتنتهي يوم الخميس 17 فبراير 2022، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية

قررت وزارة التربية والتعليم أن يكون موعد بداية الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة والعربي واللغات يوم 9 أكتوبر 2021 طبقا للخريطة الزمنية المعتمدة.

كما قررت وزارة التربية والتعليم، أن يكون موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية في العام الدراسي 2021 / 2022 يوم 12 سبتمبر 2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المدارس ملزمة بـ اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية، سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد "أونلاين".

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه تم تحديد موعد بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية المذكور، حرصا من وزارة التربية والتعليم على حسن سير العملية التعليمية وتنظيم العمل بجميع المدارس الخاضعة لإشرافها وتحقيقا للانضباط الواجب في هذا الشأن.

وأضافت وزارة التربية والتعليم: “ستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر، وعلى جميع جهات الاختصاص والمدارس التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بموعد وضوابط بداية الدراسة في المدارس الدولية والخاصة والرسمية”.



مصروفات المدارس الحكومية في العام الدراسي الجديد