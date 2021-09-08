عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نشرة أخبار التوك شو.. عوض تاج الدين: كوفيد 19 أثبت قدرة مصر على دعم إفريقيا.. والجامعة اليابانية توضح تفاصيل خفض الحد الأدنى للكليات

نشرة اخبار التوك
نشرة اخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو  اليوم الأربعاء خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نعرض لكم أبرزها:

 

رئيس المصرية اليابانية: خفض الحد الأدنى لكليات الجامعات الخاصة والأهلية منطقي جدا


قال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن خفض الحد الأدني للتقدم لكليات الجماعات الخاصة والأهلية يعتبر شئ منطقي جدا، حيث أن المجاميع هذا العام قليلة ، لافتا إلى انه من المنطقي أن المجمايع تكون مناسبة للأعداد المتقدمة للكليات المختلفة، موضحا أن الشهادات الأجنبية لها نسبة مئوية من المقاعد المتاحة من الكليات.

 

عوض تاج الدين : كوفيد 19 أثبت قدرة مصر على دعم إفريقيا


قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن جائحة كورونا اثبتت بما لا يدعى مجالا للشك أن الاعتماد على قدراتك وامكانياتك مع الدول الصديقة يمنح التكامل بالاضافة للبنية التحتية المؤسسية ، وأكد  أن كوفيد 19 أثبت قدرة مصر على دعم إفريقيا ، حيث التعاون مع منظمة الدواء الإفريقى يعد الأول من نوعه فى قارة إفريقيا.

 


تطوير ميناء الإسكندرية البحري سيحول مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات


قال  خالد عبد الخالق  ، كاتب صحفى ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار بالأمس خلال افتتاحه و تفقده لعدد من المشروعات في ميناء الإسكندرية إلى تعظيم و امتلاك المقومات الاقتصادية في الدولة المصرية ،لافتا إلى أن مصر معطيات القوة و لكن لم تستفيد منها خلال السنوات الماضية .


بطلة المنتخب للكيك بوكسينج تروى قصتها مع الميدالية الذهبية

 

قالت إسراء سليمان، بطلة المنتخب المصرى للكيك بوكسينج، إنها تمارس الرياضة منذ المرحلة الابتدائية، لافتة إلى أنها انجذبت للرياضات العنيفة على الرغم من أنها عكس شخصيتها الحقيقة ، لافتة إلى  أنها مارست العديد من الرياضات ولم تستمتع بأى لعبة فيهم إلا بالكيك بوكسينج.

 

لو عايز تطلع القمر .. اعرف تفاصيل اختبارات وتأهيل رواد الفضاء


قال  الدكتور علاء النهرى ، نائب رئيس المركز الاقليمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ، إنه يتم حاليا وضع الدراسات الخاصة بإعداد رائد فضاء مصرى وهذا يعد أمرًا عظيمًا للغاية  ، لافتا إلى أن خطوات تأهيل رائد فضاء تعتمد على نص العقد على عمل تجارب فى محطة فضاء دولية ويشارك بها ويتم اختيار الحاصلين على دكتوراة فى علوم الفضاء واجتيازه للاختبارات الصحية والنفسية.


بدء تنفيذ خطة تطعيم الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة


قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن تطعيم طلاب جامعة المنصورة بدأ يوم السبت الماضي، حيث انه تم بدء المرحلة الثالثة في عمليات التطعيم داخل الجامعة ، مضيفا أنه تم إنشاء خطة جيدة جدا لتطعيم الطلاب، وتم اعتمادها بالمجلس الأعلى، حيث تم تقسيمهم إلي مجموعتين، طلاب قدامي وطلاب مستجدين هذا العام.

المصرية اليابانية الجامعات الخاصة جائحة كورونا جامعة المنصورة منتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي الجامعة المصرية اليابانية السنوات الماضية رائد فضاء الدولة المصرية مستشار رئيس الجمهورية

ترشيحاتنا

طالبان تقمع النساء.. قرار جديد يثير المخاوف حول وضع المرأة في أفغانستان

أمين الأمم المتحدة السابق يشيد بجهود الرئيس السيسي في حفظ استقرار المنطقة

مطار الكويت يتعرض لحادث خطير وفقدان 3 أشخاص.. ما القصة؟

سائق يقتحم منزلًا بشاحنته.. وتصرف صادم من الأطفال| صورة

بعد تعديل قانون النقابات الفنية.. عمرو عبد العزيز: قرار جميل ونشكر الحكومة

النائب محمد حلاوة : الدولة المصرية تمضى باتجاه التنمية الشاملة من خلال التمويل الذاتي للمشروعات العملاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فينجادا السبب.. شوبير يكشف كواليس تعيين كيروش مديرا فنيا للمنتخب الأول

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

كارلوس كيروش والحضري.. تفاصيل عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

بيان مشترك بشأن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين تركيا ومصر | صور

فينجادا موجود.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياد كيروش

خالد الغندور يعلنها: حسن شحاتة في طريقه ليصبح مديرا فنيا للمنتخب

شوبير: وائل جمعة مديرا لمنتخب مصر في جهاز كارلوس كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

فيديو

الخسائر بالملايين.. ليلة رعب في عزبة الورد بسبب حريق الشرابية "فيديو"

مواقف وتصريحات.. فنانون أثاروا الجدل على السوشيال ميديا

بعد ظهور جنون البقر.. مصر تشدد إجراءات استيراد اللحوم من البرازيل

فيديو جراف.. فائق السرعة| تعرف على مزايا القطار الكهربائي

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

ليلى موسي تكتب: درعا.. العودة إلى المربع الأول

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ