نشرة أخبار التوك شو.. عوض تاج الدين: كوفيد 19 أثبت قدرة مصر على دعم إفريقيا.. والجامعة اليابانية توضح تفاصيل خفض الحد الأدنى للكليات

عرضت برامج التوك شو اليوم الأربعاء خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نعرض لكم أبرزها:

رئيس المصرية اليابانية: خفض الحد الأدنى لكليات الجامعات الخاصة والأهلية منطقي جدا



قال الدكتور أحمد الجوهرى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن خفض الحد الأدني للتقدم لكليات الجماعات الخاصة والأهلية يعتبر شئ منطقي جدا، حيث أن المجاميع هذا العام قليلة ، لافتا إلى انه من المنطقي أن المجمايع تكون مناسبة للأعداد المتقدمة للكليات المختلفة، موضحا أن الشهادات الأجنبية لها نسبة مئوية من المقاعد المتاحة من الكليات.

عوض تاج الدين : كوفيد 19 أثبت قدرة مصر على دعم إفريقيا



قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن جائحة كورونا اثبتت بما لا يدعى مجالا للشك أن الاعتماد على قدراتك وامكانياتك مع الدول الصديقة يمنح التكامل بالاضافة للبنية التحتية المؤسسية ، وأكد أن كوفيد 19 أثبت قدرة مصر على دعم إفريقيا ، حيث التعاون مع منظمة الدواء الإفريقى يعد الأول من نوعه فى قارة إفريقيا.



تطوير ميناء الإسكندرية البحري سيحول مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات



قال خالد عبد الخالق ، كاتب صحفى ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار بالأمس خلال افتتاحه و تفقده لعدد من المشروعات في ميناء الإسكندرية إلى تعظيم و امتلاك المقومات الاقتصادية في الدولة المصرية ،لافتا إلى أن مصر معطيات القوة و لكن لم تستفيد منها خلال السنوات الماضية .



بطلة المنتخب للكيك بوكسينج تروى قصتها مع الميدالية الذهبية

قالت إسراء سليمان، بطلة المنتخب المصرى للكيك بوكسينج، إنها تمارس الرياضة منذ المرحلة الابتدائية، لافتة إلى أنها انجذبت للرياضات العنيفة على الرغم من أنها عكس شخصيتها الحقيقة ، لافتة إلى أنها مارست العديد من الرياضات ولم تستمتع بأى لعبة فيهم إلا بالكيك بوكسينج.

لو عايز تطلع القمر .. اعرف تفاصيل اختبارات وتأهيل رواد الفضاء



قال الدكتور علاء النهرى ، نائب رئيس المركز الاقليمى لعلوم وتكنولوجيا الفضاء ، إنه يتم حاليا وضع الدراسات الخاصة بإعداد رائد فضاء مصرى وهذا يعد أمرًا عظيمًا للغاية ، لافتا إلى أن خطوات تأهيل رائد فضاء تعتمد على نص العقد على عمل تجارب فى محطة فضاء دولية ويشارك بها ويتم اختيار الحاصلين على دكتوراة فى علوم الفضاء واجتيازه للاختبارات الصحية والنفسية.



بدء تنفيذ خطة تطعيم الطلاب والعاملين بجامعة المنصورة



قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن تطعيم طلاب جامعة المنصورة بدأ يوم السبت الماضي، حيث انه تم بدء المرحلة الثالثة في عمليات التطعيم داخل الجامعة ، مضيفا أنه تم إنشاء خطة جيدة جدا لتطعيم الطلاب، وتم اعتمادها بالمجلس الأعلى، حيث تم تقسيمهم إلي مجموعتين، طلاب قدامي وطلاب مستجدين هذا العام.