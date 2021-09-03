مستشار الرئيس يصدم الجميع بموعد انتهاء جائحة كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن توقعاته بموعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، مؤكدا أن جائحة كورونا مرض فيروسي وسيظل موجودا، ولكن في صورة غير وبائية، ويكون مثله مثل الأنفلونزا.



وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنه ليس سهلا التنبؤ بموعد انتهاء جائحة كورونا، مستدركا: "بنتابع ونراقب، ودي مش تنبؤات جوية".

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقائية، أن الأمر متعلق بالوضع على مستوى العالم، حيث أن الفيروس لا زال منتشرا في كل البلاد، متابعا أن العالم مفتوح، ونتابع بدقة شديدة جدا.



فيما تشهد البلاد ارتفاعا في إصابات فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 439 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 240325 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 303 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 289035 من ضمنهم 240325 حالة تم شفاؤها، و 16755 حالة وفاة.