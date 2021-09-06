جامعة كفر الشيخ تبدأ حملة تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. صور

أعلنت جامعة كفر الشيخ، اليوم، بدء حملة تطعيم طلاب الجامعة باللقاح الخاص بفيروس كورونا، اعتباراً من اليوم الإثنين، في 8 عيادات بكليات الحاسبات والمعلومات، العلوم، الطب، التربية النوعية، التجارة، الآداب، الطب البيطري، التمريض وذلك تحت رعاية وإشراف الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.



وأكد رئيس الجامعة توفير اللقاح للطلاب، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامتهم، ووفرت الجامعة عدة مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح مشيرًا إلى أن حملة التطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.



وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بدور الدولة المصرية، وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أولى منذ توليه المسئولية القطاع الصحي أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن، ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا مبادرات الصحة، التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحققت في هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع.



ووجه رئيس الجامعة الشكر للجنة التنفيذية لتطعيم لقاح فيروس كورونا لطلاب الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب وللطاقم الطبي، واتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر لما قدموه من جهد لراحة الطلاب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.



وشارك اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر في حملة لتوعية زملائهم من الطلاب في مختلف الكليات بأهمية التطعيم للحفاظ على سلامتهم، كما شاركوا في توفير سبل الراحة ومساعدة زملائهم في تنفيذ الإجراءات الاحترازية أثناء تلقي التطعيم.

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