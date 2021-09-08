بعد حصولهم على لقاح كورونا .. لاعبو الزمالك راحة من التدريبات اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد حصولهم على لقاح كورونا ظهر اليوم بأحد المستشفيات الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الخميس بصورة طبيعية بعد الحصول على راحة اليوم.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته يوم الأحد الماضي بعد الحصول على راحة لمدة أسبوع عقب نهاية مسابقة الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقرر إقامتها يوم ٢ أكتوبر المقبل.

لاعبو الزمالك يحصلون على لقاح كورونا.. ولبيب يكرم مدير المستشفى

حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري والعمال على لقاح فيروس كورونا ظهر اليوم الأربعاء بمستشفى وادي النيل في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والكابتن حسين السيد عضو اللجنة.

وقام لبيب بتوجيه الشكر للدكتور حازم خميس مدير المستشفى ومنحه شعار النادي، وكان الزمالك سبق ووقع بروتوكول تعاون مع مستشفى وادي النيل.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق عن حصول الجميع على لقاح كورونا في إطار خطة الجهاز الطبي التي يطبقها للتعامل مع فيروس كورونا.