حد ينقذني أنا وعيالي .. بلوجر تستغيث بمتابعيها بعد تهديدها

في حالة من الفزع والانهيار كشفت البلوجر الشهيرة، إيفون نبيل، عن أنها تعاني في حياتها الكثير من القلق والألم بسبب زوجها حيث يعاني من اضطراب الشخصية النرجسية مطالبة بضرورة إنقاذها وأولادها.

شاهد الفيديو:



وقالت «نبيل» في فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»: « مساء الخير يا جماعة، دي أول مرة أعمل نوعية من الفيديوهات دي، ما كنتش حابة أطلع أقول الكلام دا، ولا أتكلم بالطريقة دي، لأني طول الوقت بديكم طاقة إيجابية، انا حاليا محبوسة في بيتي، جوزي اخد مني اللاب توب والموبايل، وخبيت منه الموبايل دا علشان أعرف أطلع منه، غير إنه غير باسوردات معظم الصفحات».



وأضافت إيفون نبيل: «فيه مشاكل بيني وبين زوجي من سنين، لكني عمري ما طلعت اتكلم عنها، ودائمًا بدي طاقة ايجابية، أنا بواجه تهديدات كتير قوي، وقولت المرة دي أقدر استعينن بيكم يمكن الاقي حد ينقذني، مش عارفة أنزل من بيتي، وزوجي طلع آخر حاجة بيسجل مكالمات ما بيني وبينه، هو فيه أمان لحد بيسجل لمراته، انا مش قادرة أسجل من جوه الصالة الفيديو علشان أولادي».



وتابعت البلوجر الشهيرة: «أنا حياتي بتنهار بقالي 8 سنين بتهدد، كنت الأول بشتغل في قناة، قالي ما تنزليش ما تشتغليش علشان الأولاد قولت يمكن عنده حق، قعدت سنين ما بشتغلش، في مشاكل، اتحولت لخدامة في البيت، نظفي فوق التكيف، ومش عارفة ايه، وهي دي كل حاجة بعملها في حياتي فقط».



وواصلت إيفون نبيل: «فكرت في يوم من الأيام إيه ممكن يكون البديل، فقولت هصور فيدوهات في البيت، عمره ما رضي عني، ايه اللي انت بتعمليه دا، انت حاجة عرة، انت حاجة قليلة، انت فاشلة كأم ومذيعة وحاجة، أنا ما كنتش بديكم انتم الطاقة الايجابية، انا كنت بديها لنفسي، وبقيت أقوي بيكم، انتوا سند".

ولمزيد من التفاصيل حول بلوجر تستغيث بمتابعيها بعد تهتديها شاهد الفيديو التالي..