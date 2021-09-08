استخراج جثة من أسفل عقار منزل شبرا الخيمة المنهار فى القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من استخراج جثة أحد الاشخاص بعد انهيار منزل سكنى بشبرا الخيمة وتم نقل الجثمان الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

من جانبها تواصل المعدات فى رفع ركام العقار المنهار واستخراج المصابين أو الضحايا جراء انهيار العقار عليهم

من ناحية اخرى قامت الاجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة بفصل الكهرباء والغاز عن منطقه منزل شبرا الخيمة المنهار ، كما تم ايضا اخلاء المنزل المجاور وعمل كردون امني حول المنطقة.



وكانت منطقة الإطفاء بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية شهدت انهيار منزل مكون من 4 طوابق وجرى إبلاغ قوات الحماية المدنية والإنقاذ لسرعة استخراج الأهالى من العقار المنهار.

تلقى اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إخطارا من غرفة العمليات بالحى بورود بلاغ بانهيار عقار بجوار مطافئ شبرا الخيمة.



وعلى الفور جرى إبلاغ قوات الأمن والإنقاذ والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والتوجه لمكان العقار، والعمل على إخلاء المنطقة المحيطة وفصل التيار الكهربائى والمياه عن العقار لبدء أعمال رفع الركام.



من جانبه تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مركز ومدينة شبين القناطر معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بوحدات نوى والقشيش والجعافرة لدفع الأعمال بها.



وجاءت الجولة فى إطار تكليفات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز شبين القناطر.



وتفقد نائب محافظ القليوبية خلال الجولة أعمال رفع كفاءة وإنشاء سور وملعب مركز شباب الزهويين وأعمال الإنشاءات الجديدة بمدرسة عرب صبيح للتعليم الأساسي وأعمال مد شبكات الانحدار بنوب طحا والأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات نوى.



كما تفقد نائب محافظ القليوبية أعمال مد شبكات الانحدار وأعمال رفع كفاءة وتوسعة مدرسة القشيش الإعدادية وأعمال تطوير مدرسة الشهيد محمد طه شرف الابتدائية والأعمال الإنشائية الجارية بمبنى الوحدة المحلية بالقشيش.