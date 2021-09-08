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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه 18 ساعة بالجيزة| تعرف على الأماكن والتوقيت

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة  انقطاع المياه عن مناطق ( الزهراء – المنيب – القصبجي – أرض البحر – جسر الكنيسة – الكنيسة – شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته – العمرانية الغربية – الطالبية الهرم – الكوم الأخضر – شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتي المريوطية الهرم – مشعل – شارع زغلول – شارع اللبيني – نزلة السيسي – نزلة البطران – كفر المنفي – كفر الجبل ).

وذلك اعتباراً من الساعة 4 عصر يوم الجمعة  الموافق 10/9/2021 وحتى الساعة 10 صباح يوم السبت الموافق 11 / 9 /2021  وذلك لمدة 18 ساعات.

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وأرجعت الشركة سبب الانقطاع الي القيام بأعمال تحويل وتخفيض خط مياه قطر 1200مم  القائم أعلي ترعة الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقة العمرانية والمتعارض مع أعمال مشروع محور ترعة الزمر.
 
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 

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