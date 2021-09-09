توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الدور الثاني لأداء امتحان الديناميكا

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لأداء امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 2385 طالبا/ طالبة على مستوى الجمهورية.

كما يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة امتحان الدور الثاني لاداء امتحان مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي عدد 2 طالب/طالبة.

ويتوافد طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) على لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لأداء امتحان الدور الثاني في مادة "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)" بإجمالي عدد 4 طلاب/طالبة.

تطبيق الاجراءات الاحترازية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ومن جانبها شددت وزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 ، قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، كالتالي:

تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.



أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.

الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.

سيتم حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.

التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة 2021 الراسبين في 3 مواد لن يكون لهم أحقية في دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، سيخوضها عدد 160 ألف طالب و طالبة على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة أماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات 2021.

وأضاف وزير التعليم، أنه بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة سيتم توزيع كل طالب على الكلية المناسبة لمجموعه حتى لو مجموعه كان في تنسيق المرحلة الأولى التي انتهت.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن السر وراء حصول بعض طلاب الثانوية العامة على درجة النجاح فقط في أكثر من مادة هو "درجات الرأفة" التي رفعت حالة الطالب من راسب في المادة إلى ناجح بنصف الدرجة الكلية بالضبط.

وأوضح وزير التعليم ، أن الوزارة واجهت عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 حملة تشكيك مستمرة بلا مرجعية بخصوص سلامة عمليات التصحيح الإلكتروني.

وقال وزير التعليم: “أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني مجاني لتظلمات الثانوية العامة 2021 حرصا على الشفافية ولضمان حقوق كل طالب متضرر من درجات رغم يقين الوزارة بسلامة ودقة التصحيح الالكتروني”.

وأضاف وزير التعليم: “تم فحص الملايين من أوراق الإجابة المتظلم منها والتأكد من سلامتها و مضاهاة نموذج الإجابة”.

وأعلن وزير التعليم، أنه تمت إضافة درجات رأفة حتى ١٠٪؜ من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأوضح أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، كما تم إضافة درجات رأفة اضافية حتى ٥٪؜ من الدرجة الكاملة لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة) ، و استفاد من ذلك ١٤٨٠ من الطلاب من هذه الدرجات.