نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني .. رابط نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 ، تستعد وزارة التربية والتعليم لتفعيله الليلة ، لإتاحة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس.

ويمكن لمن يهمه الامر الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 ، على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

و اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعلم الفني،نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 (نظام السنوات الثلاث – نظام السنوات الخمس).

و بلغ عدد الطلاب الحاضرين 211628 طالب/طالبة، وبلغ إجمالي الطلاب الناجحين 189766 طالب وطالبة بنسبة 89.67%.



وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إن إجمالي الطلاب الحاضرين قد بلغ (211628) منهم (2646) نظام السنوات الخمس، و(208982) نظام السنوات الثلاث، وكانت نسب النجاح على النحو التالي:

الدبلومات الفنية



ننتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2021 بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث

التعليم الفني الثانوي التجاري 88.42%، ونسبة نجاح 92.66% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 7.29% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الفندقي 92.85%، ونسبة نجاح 98.28% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 15.63% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الزراعي 83.60%، ونسبة نجاح 87.50% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 1.25% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الصناعي 93.84%، ونسبة نجاح 95.71% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 2.65% عن العام الماضي.

الثانوي التجاري





نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

هذا العام هو أول عام لتخريج طلاب من أول ثلاث مدارس تم إنشاؤها على نظام التكنولوجيا التطبيقية، وبلغ عدد الطلاب الحاضرين للدور الثاني من مدارس التكنولوجيا التطبيقية (35) طالب وطالبة وبلغت نسبة النجاح 85.71%، ونسبة نجاح98.10% للدورين (الأول – الثاني).





نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 بمدارس التعليم والتدريب المزدوج

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس التعليم والتدريب المزدوج بجميع نوعياتها التي تضم التجاري والفندقي والزراعي والصناعي للدور الثاني (2405) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 95.09%، ونسبة نجاح 98.49% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 2.44% عن العام الماضي.





نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 بمدارس الإعداد المهني

بلغ عدد الطلاب الحاضرين بمدارس الإعداد المهني بجميع نوعياته التي تضم الفندقي والزراعي والصناعي للدور الثاني (32900) طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 86.98%، ونسبة نجاح 83.79% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 1.38% عن العام الماضي.



وأوضحت الوزارة، أنه بذلك يكون إجمالي عدد الطلاب الناجحين بالدور الثاني بكافة النوعيات نظام السنوات الثلاث (187120) طالبة وطالبة بنسبة نجاح مقدارها 89.54%، ونسبة نجاح 92.74 للدورين (الأول والثاني) بزيادة مقدارها 4.26% عن العام الماضي.





نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 بمدارس التعليم الفني (نظام الخمس سنوات)

التعليم الفني الثانوي التجاري 99.55%، ونسبة نجاح 99.79% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 0.27% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الفندقي 98.86%، ونسبة نجاح 98.80% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 1.81% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الزراعي 94.81%، ونسبة نجاح 93.72% للدورين (الأول – الثاني) بانخفاض مقداره 1.8% عن العام الماضي.

التعليم الفني الثانوي الصناعي 97.92%، ونسبة نجاح 98.73% للدورين (الأول – الثاني) بانخفاض مقداره 0.39% عن العام الماضي.

وبذلك يكون إجمالي عدد الطلاب الناجحين بالدور الثاني بكافة النوعيات نظام السنوات الخمس (2646) طالب وطالبة بنسبة نجاح مقدارها 98.15%، ونسبة نجاح 98.98% للدورين (الأول – الثاني) بزيادة مقدارها 0.29% عن العام الماضي.





نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021لطلاب الدمج

بلغ عدد طلاب الدمج الحاضرين بمدارس التعليم الفني بجميع نوعياتها التي تضم الفندقي والزراعي والصناعي للدور الثاني (372) طالب وطالبة بنسبة نجاح 97.04%.