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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تكشف موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2021

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2021

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية سيكون عقب الانتهاء من امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادات الفنية وإعلان نتائج الامتحانات.


وأضاف المصدر أنه قواعد التنسيق لطلاب الشهادات الفنية بالجامعات بالعام الجديد 2021 – 2022، والتي ستسير وفق قواعد العام الماضي دون تغيير، بحيث يتم استثناء 50 طالبًا من الأوائل من التوزيع الجغرافي للتنسيق أسوة بطلاب الثانوية العامة الذين سيتم استثناء 500 طالب من كل شعبة من التوزيع الجغرافي أيضا.

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الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 

كليات التربية.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

- كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حلوان.

- المعهد العالي للتكنولوجيا العاشر من رمضان.

- المعهد العالي للهندسة كفر الشيخ.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة.

- المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان.

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا محافظة الأقصر

- المعهد العالي للهندسة 15 مايو.

- معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا.

- معهد الأهرامات للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة مدينة 6 أكتوبر.

- المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.

- كلية التعليم الصناعي والتكنولوجيا سوهاج.

- معهد القناة العالي بالسويس.

- معاهد السياحة والفنادق.

- كليات السياحة والفنادق

- كليات الهندسة.

- كليات الاقتصاد المنزلي.

- معهد الوادي للهندسة بالقليوبية.

- المعهد العالي للهندسة بالمنوفية.

- المعهد العالي للهندسة الإلكترونية الشرقية.

- الأكاديميه الحديثة في المعادي للهندسة.

- كليات الفنون الجميلة.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كليات التربية الفنية.

- كليات الآثار.

- كليات الزراعة.

- كليات التجارة.

- المعاهد الفنية التجارية.

- كليات الحقوق.

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