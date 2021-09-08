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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

نشرة التحقيقات|متى تنتهي المنطقة الرمادية بين القاهرة وأنقرة؟..حياة كريمة ليست شعارا فقط

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي أردوغان

نشر قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الأربعاء 8 سبتمبر..

سراج الدين حقاني.. 10 ملايين دولار للقبض عليه وعينته طالبان وزيرا للداخلية

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي  «C.I.A»، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تساعد في القبض على سراج الدين حقاني، قائد شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة شبكة إرهابية.

فمن هو سراج الدين حقاني التي تريده الولايات المتحدة؟

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هيومن رايتس ووتش | سنوات من التضليل والسعي لزعزعة استقرار مصر

دأبت منظمة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» على مهاجمة الدولة المصرية بإستمرار عن طريق نشر تقارير مضللة تحتوى على الأكاذيب والتضليل الواضح، بهدف نشر عدم الاستقرار في البلاد وخدمة أجندات ومصالح أخرى تريد النيل من مصر واستقرارها وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي الذي تسير عليه الدولة المصرية، غير مبالية بالتقدم الملحوظ في معيشة المواطن المصري والسياسات التي تتخذها الحكومة لجعل حياة المواطن المصري حياة كريمة وسعيدة ومتقدمة.

ومن المعروف أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تعمل وفقا لمصالح العديد من الكيانات والجماعات الإرهابية والدول التي تريد عدم الاستقرار لمصر ولشعبها، وتستخدم من قبلهم للضغط على مصر وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي وعدم الالتفات إلى الحقائق والواقع الذي أمامها.

بعد تصريحات سامح شكري| متى تنتهي المنطقة الرمادية بين القاهرة وأنقرة؟

تستمر المفاوضات بين مصر وتركيا ضمن الجلسات الاستكشافية التي تعقد بين البلدين للتوصل إلى صيغة لعودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

وتقام الجلسة الاستكشافية الثانية بين مصر وتركيا، والتي عقدت يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، في العاصمة التركية أنقرة بقيادة نائب وزير الخارجية التركي سادات أوناي، ونائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا، بينما كانت الجلسة الاستكشافية الأولي بين البلدين في القاهرة.

ومن جانبه قال وزير الخارجية سامح شكري، إن القاهرة "حريصة على إيجاد حل" وصيغة لإعادة العلاقات الطبيعية مع أنقرة.

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وأوضح شكري في تصريحاته أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، مؤكدا أنه عندما تشعر مصر بالرضا عن حل القضايا العالقة، فإن الباب سيفتح أمام مزيد من التقدم.

الموافقة على قانون للمسنين| حياة كريمة ليست شعارا فقط بل فعل وعمل

تستمر الدولة المصرية بالاهتمام بمواطنيها والعمل على توفير حياة كريمة لهم في كافة المجالات التعليمية والصحية والسكنية والاقتصادية وغيرها، وإثبات أن الحكومة لا تعمل سوى على تحسين حياة المواطن وأخذ القرارات المناسبة التي تضمن له الحياة المناسبة.

ومن ضمن القرارات التي تعمل عليها الحكومة ووافق عليها مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار قانون للمسنين  الهدف منه العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.

القاهرة أنقرة سامح شكري قانون للمسنين حياة كريمة هيومن رايتس ووتش سراج الدين حقاني طالبان

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