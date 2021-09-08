عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الموافقة على قانون للمسنين| حياة كريمة ليست شعارا فقط بل فعل وعمل

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

تستمر الدولة المصرية بالاهتمام بمواطنيها والعمل على توفير حياة كريمة لهم في كافة المجالات التعليمية والصحية والسكنية والاقتصادية وغيرها، وإثبات أن الحكومة لا تعمل سوى على تحسين حياة المواطن وأخذ القرارات المناسبة التي تضمن له الحياة المناسبة.

ومن ضمن القرارات التي تعمل عليها الحكومة ووافق عليها مجلس الوزراء مشروع قانون بإصدار قانون للمسنين  الهدف منه العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.

خطوة جيدة

ومن جانبه قال الدكتور أحمد مجدي، أستاذ علم الإجتماع بجامعة القاهرة، إنه من الجيد الاعتناء بالمسنين في هذه الفترة وليس فقط بالشباب أو الطبقة الوسطي أو السن الذي تزداد فيه عملية الإنتاج.

وتابع مجدي في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن المسنين قدموا كل حياتهم المهنية والعملية وكل ما يستطيعوا أن يقدموا للدولة المصرية، لذلك لابد من الدولة أن تعطيهم التكريم اللائق وتعتني بهم.

نشرة الأخبار| الرئيس السيسي: ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.. مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون حقوق المسنين..مصر خالية من الأمية بحلول 2030

مجلس الوزراء يوافق على إصدار قانون حقوق المسنين

اندماج الشباب بكبار السن

وأضاف أن الإهتمام فقط بالشباب ليس كافية بل تحتاج إلى التكملة وإلى الخبرات والقوة الإنتاجية السابقة التي قدمها المسنين من المواطنين، كما تحتاج إلى العلماء الذين عاشوا فترة طويلة يقدموا إلى مصر عملهم وخبراتهم.

وأشار إلى أن الهوية المصرية عند المسنين هوية وطنية حقيقية تستطيع أن تقدم كل ما لديها من قيم اجتماعية حقيقة وإنتاجية للمجتمع.

ولفت أن الخبرات التي يمتلكها المسنون بالإضافة إلى الخبرات الشبابية والحماس والقوة التي لدي الشباب، يجب أن تتداخل وتندمج ليستطيع الشباب أن يأخذ الخبرة والمعرفة من الكبار والذين سبقوه في المجالات المختلفة، في ظل مفهوم الجمهورية الجديدة التي تعمل الدولة المصرية على تثبيتها بين المواطنين.

وعن مردود القانون على المواطنين كبار السن، يقول أستاذ علم الإجتماع، إن تكريم كبار السن والمسنين هو تكريم معنوي كبير، ولكن يجب أن نهتم بالأساس على إبراز الخبرات الحياتية لكبار السن التي يمكن أن يؤخذ منها الرؤية الحية للتجارب السابقة التي قدموها المسنين للمجتمع المصري.

نص القانون

ينص مشروع القانون على أن " يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة".

كما نص مشروع القانون على أنه " لا تخل أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسنين فى أى قانون آخر"، وأن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها، طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

جامعة بنى سويف: فوز معهد دراسات علوم المسنين بمنح من الجامعة الأمريكية

ما حكم وضع الآباء في دار المسنين وعقوبته؟.. دار الإفتاء تجيب

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

كما نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.

ونص مشروع القانون أيضًا على أن " يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات".

حياة كريمة قانون للمسنين مجلس الوزراء مشروع قانون رعاية المسنين المساواة مع الآخرين حقوق المسنين كبار السن

موضوعات متعلقة

برلمانية: قانون رعاية المسنين عرفان من الدولة بأهلنا وآبائنا

قرارات مهمة للحكومة .. إصدار قانون المسنين.. والتعديل بـ نقابة المهن التمثيلية.. الإفراج عن بعض المسجونين

ترشيحاتنا

الكشف عن سوزوكي ديزاير 2022 بزيادة سعرية

أخبار المحافظات|انهيار عقار في شبرا الخيمة.. وفاة الطفل إسماعيل السيد.. زوج يحرق زوجته ونجله

أخبار البرلمان|مفاجآت بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين.. وضوابط خاصة للإفراج عن المسجونين

عالم أزهري عن مبادرة صندوق الوقف الخيري: سير على نهج المرسلين

كبّت عليها البنزين وحرقتها| نهاية مأساوية لـ مسنة على يد زوجة ابنها بسوهاج

نشرة التحقيقات|متى تنتهي المنطقة الرمادية بين القاهرة وأنقرة؟..حياة كريمة ليست شعارا فقط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

بعد قرار إقالته.. حقيقة وفاة مدير الأمن العام السعودي

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

هل يترك سيد عبد الحفيظ منصبه في الأهلي؟ رد صريح من مدير الكرة"شاهد"

"على اللمبات المكسرة ".. احتفال بأحد الأحياء الشعبية يغضب رواد مواقع التواصل..فيديو

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ