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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة.. الزملوط: دعم الحالات الأولى بالرعاية فى 47 قرية بالمحافظة ويقرر النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي.. وبدء الدراسة فى كلية الطب البشري

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

محافظ الوادي الجديد: دعم الحالات الأولى بالرعاية فى 47 قرية بالمحافظة

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن دعم الأسر الأولى بالرعاية في 47 قرية بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

 

وقال الزملوط، إنه جرى دعم 6 آلاف أسرة بمواد غذائية وتدعيم المستشفيات بمقاعد خاصة بعلاج مرضى الفشل الكلوي مؤكدًا أن الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني تساهم بفاعلية في تحقيق التوازن المجتمعي للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات مصر وخاصة في محافظة الوادي الجديد.

 

وأضاف الزملوط، أن إحدى المؤسسات الخيرية تعمل بمحافظة الوادي الجديد منذ أكثر من عشر سنوات بإقامة مشروعات تنموية لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير فرص عمل للشباب وأن الأعمال الخيرية للمؤسسة مستمرة مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي.

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محافظ الوادي الجديد: دعم الحالات الأولى بالرعاية فى 47 قرية

من ناحية اخري انتهت مديرية الطرق والنقل الداخلي بمحافظة الوادي الجديد، من ترميم الطرق والشوارع الداخلية بضواحي وأحياء مدينة الخارجة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمنازل المدينة.

 

وقال المهندس محسن مغربي، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى ترميم وإعادة رصف لـ5 كيلومترات بشوارع مدينة الخارجة من خلال الجهود الذاتية وبمعدات ومهندسي المديرية.

 

وأضاف محسن، أن المديرية تتابع حالياً أعمال حفر مشروع الغاز الطبيعي بحيث يبدأ مباشرة أعمال الترميم وإعادة الرصف للشوارع التي جرى الانتهاء من توصيل خطوط الغاز الطبيعي بها.

التعليم العالى تصدر قرار بدء الدراسة فى كلية طب بشرى الوادى الجديد

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، القرار رقم 8178 لسنة 2021، والمتضمن بدء الدراسة في كلية الطب البشري جامعة الوادي الجديد.

 

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم الأربعاء، إن القرار تضمن البدء الفعلي واستقبال الطلاب المقبولين بالتنسيق لبدء بكلية الطب البشرى بجامعة الوادي الجديد اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.

 

وأكد المحافظ، أنه يجري استكمال كافة التجهيزات النهائية لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى الجاهزية التامة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لخدمة العملية التعليمية بالكلية.

محافظ الوادي الجديد يقرر النزول بسن القبول للصف الأول الإبتدائي 

 قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، النزول بسن القبول للصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ وذلك لمدة شهر وذلك إستجابة لمطالب العديد من أولياء الأمور

وقال الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، أنه تقرر النزول بالسن لمواليد الفترة من ٢حتي ٣١ أكتوبر ٢٠١٥ ( شهر واحد فقط) ، بجميع الإدارات التعليمية حسب الأماكن الشاغرة فقط، ولا يتم تحويل التلميذ منها قبل مرور عام دراسى كامل. على أن تكون فترة تلقى الملفات من الخميس ٩ سبتمبر ٢٠٢١ وحتى الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ .

تموين الوادى الجديد: تشغيل 6 منافذ من مشروع جمعيتى فى 3 مراكز

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن تشغيل 6 منافذ لمشروع "جمعيتي" في 3 مراكز إدارية المحافظة.

 

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، المهندس صلاح السيد، أنه تم تنفيذ 6 منافذ بمشروع "جمعيتي" بالمحافظة ضمن المرحلة الرابعة التي تنفذها الوزارة بالمشروع، مؤكدًا تنفيذ وتشغيل منفذ في قرى باريس، 3 منافذ بقرى غرب الموهوب في الداخلة، ومنفذين في الفرافرة.

 

وأشار صلاح، إلى أن مشروع "جمعيتي" يهدف في المقام الأول صرف المقررات التموينية للمواطنين في منافذ لائقة بما يعود بالنفع على المواطن سيجري تشغيل المنافذ الستة على مدار شهر سبتمبر الجاري، كما أن هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات التي تستهدف الشباب لخلق فرص عمل، والحد من البطالة، بهدف زيادة عدد المنافذ التي تتولى طرح السلع التموينية للمواطنين سواء كانت منافذ جمعيتي أو بقالي التموين أو المجمعات الاستهلاكية.

 

وتابع وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن شروط فتح منفذ تمويني جديد أو مشروع "جمعيتي، لصرف السلع التموينية للمواطنين من خلال منظومة الدعم السلعي، كالتالي:

 

1- وجود محل تجارى مرخص بقالة جافة، وتتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترًا، ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.

2- سجل تجاري دون شرط مرور عام على قيده.

3- يكون المتقدم كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.

4- يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.

5- وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

6- تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.

وكانت أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأحد 15 أغسطس 2021، ‏أن عدد من تقدموا للمرحلة الرابعة وجرى تسجيلهم على قاعدة البيانات ‏قد وصلوا إلى 9 آلاف متقدم حتى الآن بمحافظات الجمهورية.

 

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