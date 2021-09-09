السيسي يؤكد على خصوصية العلاقات بين مصر والكويت.. والبيت الأبيض يؤكد: أمريكا لا تعتزم الاعتراف بحكومة طالبان .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر وتركيا تتفقان على مواصلة المشاورات الاستكشافية

السعودية: نأمل أن يكون تشكيل الحكومة الأفغانية خطوة في الاتجاه الصحيح

السعودية ترحب برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر

السعودية تُحبط تهريب نصف طن مخدرات قادمة من لبنان

تراجع كبير لحزب عدالة والتنمية في انتخابات المغرب

الكرملين ينفي وجود خطط لإجراء محادثات مع حكومة طالبان

بلينكن يحذّر من قرب تخلي واشنطن عن الاتفاق النووي مع إيران



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها في مواجهة تحديات الأمة العربية مشددا على "ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري"، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح.

وأكد الرئيس السيسي "خصوصية" العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين مبينا ان هذا "تجسد في القواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والاقليمية".

وقالت "الأنباء" إن مصر وتركيا أصدرتا بيانا مشتركا بشأن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين البلدين، حيث قالتا إن الجولة الثانية من المشاورات بين الوفدين عقدت برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية والسفير سادات أونال نائب وزير خارجية جمهورية تركيا، في أنقرة امس وأول من امس.

وأضاف البيان ان الوفدين تناولا قضايا ثنائية، فضلا عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسورية والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أعلن أن المملكة تأمل أن يكون تشكيل حكومة لتصريف الأعمال في أفغانستان خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقالت "الجريدة" إن المملكة العربية السعودية، أعلنت عبر بيان صادر عن سفارتها في العاصمة الأمريكية واشنطن أنها ترحب بالإفراج عن وثائق سرية تتصل بهجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وأشارت "الوطن" إلى أن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أعلن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين إلى المملكة، بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، مخبأة داخل معدات ميكانيكية، حيث تم بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا ضبطها قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة.

وقالت "القبس" إن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب أظهرت راجعا كبيرا لحزب العدالة والتنمية الإسلام، الذي قاد الحكومة منذ عام 2011.

دوليًا، قالت "الأنباء" إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حذر من أن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي غداة تقرير لاذع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت "القبس" بأن المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتزم الإقرار بالحكومة المؤقتة التي أعلنت عنها حركة طالبان في أفغانستان.