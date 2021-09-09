عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساكاري تطيح ببليسكوفا في طريقها لنهائي أمريكا المفتوحة

صدى البلد

تأهلت ماريا ساكاري إلى قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد فوزها على التشيكية كارولينا بليسكوفا بنتيجة (6-4 و6-4) باستاد آرثر آش.

وقدمت اللاعبة اليونانية أداء قويا خلال المجموعة الأولى وكسرت إرسال منافستها مبكرا وسددت 12 ضربة ناجحة، بالإضافة إلى 3 ضربات إرسال ساحقة إذ عانت بليسكوفا لمجاراتها.

وواصلت المصنفة 17 هجومها وكسرت إرسال بليسكوفا في الشوط السابع من المجموعة الثانية وفازت بجميع نقاط إرسالها الأول ما عدا في مناسبتين خلال المباراة بأكملها.

وارتكبت بليسكوفا، وصيفة بطلة ويمبلدون العام الحالي، 20 خطأ سهلا و3 أخطاء مزدوجة، قبل أن تنهي ساكاري المباراة في ساعة و22 دقيقة.

وقالت ساكاري التي ستواجه البريطانية إيما رادوكانو في الدور قبل النهائي "لا أجد ما أقوله. لا أعلم ماذا أقول".

ولم تظهر أي ملامح للإرهاق على اللاعبة اليونانية على الرغم من الفوز على بيانكا أندريسكو البطلة السابقة في 3 ساعات ونصف الساعة في الدور الرابع واستمرار المباراة لما بعد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

لكنها ستكون بحاجة إلى حيويتها ضد رادوكانو، التي لم تخسر أي مجموعة في البطولة، حتى الآن إذ تشارك بعد تأهلها من التصفيات.

وقالت ساكاري "إيما تستمتع بمسيرة رائعة. لكن يجب علي الثقة بإمكاناتي وبأسلوبي".

ساكاري بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ماريا ساكاري كارولينا بليسكوفا ويمبلدون إيما رادوكانو بيانكا أندريسكو

ترشيحاتنا

بروتوكول تعاون بين نقابة المرافق والاتحاد العربي لعمال الكهرباء

غادة والي ووزير الأوقاف يبحثان سبل التعاون بين الأمم المتحدة ومصر في مجال مكافحة التطرف

مزاد جديد لسيارات الحوادث في مصر .. تعرف عليه

كان بيأكل حيوانات الشارع.. حكاية عامل تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بـ البحيرة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الدور الثاني لأداء امتحان الديناميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

بدء تحصيل رسوم إعادة الفحص اليدوي لأوراق إجابة طلاب الثانوية العامة بهذه المنافذ

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ