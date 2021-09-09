ساكاري تطيح ببليسكوفا في طريقها لنهائي أمريكا المفتوحة

تأهلت ماريا ساكاري إلى قبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد فوزها على التشيكية كارولينا بليسكوفا بنتيجة (6-4 و6-4) باستاد آرثر آش.

وقدمت اللاعبة اليونانية أداء قويا خلال المجموعة الأولى وكسرت إرسال منافستها مبكرا وسددت 12 ضربة ناجحة، بالإضافة إلى 3 ضربات إرسال ساحقة إذ عانت بليسكوفا لمجاراتها.

وواصلت المصنفة 17 هجومها وكسرت إرسال بليسكوفا في الشوط السابع من المجموعة الثانية وفازت بجميع نقاط إرسالها الأول ما عدا في مناسبتين خلال المباراة بأكملها.

وارتكبت بليسكوفا، وصيفة بطلة ويمبلدون العام الحالي، 20 خطأ سهلا و3 أخطاء مزدوجة، قبل أن تنهي ساكاري المباراة في ساعة و22 دقيقة.

وقالت ساكاري التي ستواجه البريطانية إيما رادوكانو في الدور قبل النهائي "لا أجد ما أقوله. لا أعلم ماذا أقول".

ولم تظهر أي ملامح للإرهاق على اللاعبة اليونانية على الرغم من الفوز على بيانكا أندريسكو البطلة السابقة في 3 ساعات ونصف الساعة في الدور الرابع واستمرار المباراة لما بعد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

لكنها ستكون بحاجة إلى حيويتها ضد رادوكانو، التي لم تخسر أي مجموعة في البطولة، حتى الآن إذ تشارك بعد تأهلها من التصفيات.

وقالت ساكاري "إيما تستمتع بمسيرة رائعة. لكن يجب علي الثقة بإمكاناتي وبأسلوبي".