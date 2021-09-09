بعد توجيهات الرئيس.. والد منة الله: كنت واثق من استجابة الرئيس كونه لا يخذل أحدا

كشف هشام حسن والد الطالبة منة الله التي تعرضت لحادث دهس في محافظة أسيوط، تفاصيل نقل ابنته إلى مستشفى آخر بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الكاملة لها.

وأضاف والد الطالبة منة الله عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التليفزيون المصرى، "كنت واثق من استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدتنا كونه لا يخذل أحدا، وتلقينا اتصالا من رئاسة الجمهورية، ثم نقلت إلى المستشفى الجامعي العسكري بسيارة مجهزة".

وأشار والد الطالبة منة الله، إلى أن البكتيريا انتشرت في جسد ابنته بعد 15 يوما من الحادث، ما دفع الأطباء إلى إزالة بعض الأنسجة منعا لتلوث الدم، مؤكدا "اليأس سيطر على منة في بعض الفترات، وكانت تتمنى الموت خوفا من الإعاقة، لكن كنت أحرص دائمًا على تحفيزها ورفع معنوياتها»، مردفًا «بتوفيق من ربنا وبرعاية رئيس الجمهورية بإذن الله منة هترجع تاني".

ومن جانبه أكدت لمياء أحمد محمد والدة الطالبة منه الله، "الحمد لله وصلنا المستشفى، وحاليًا في العناية المركزة، ولكن الزيارة ممنوعة، حالتها مستقرة، وهناك 5 اطباء يتابعون حالتها حاليًا، وربنا يتمم لها الشفاء بإذن الله".

وأوضحت أن ابنتها في حاجة لإجراء عملية لوقف "الغرغينة" في جسمها، وفي حاجة لإجراء عملية لتركيب شريحة في الحوض، مضيفة أنها مريضة سرطان، ولا تستطيع أن تعطي نجلتها دم، إذا احتاجت بسبب مرضها.