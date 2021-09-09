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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم عدم التتويج.. الأهلي يتخطى حاجز الـ 70 هدفا للمرة الرابعة في تاريخه

فريق الأهلي
فريق الأهلي

حقق فريق الكرة الأول بالنادى الاهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني رقما قياسيا فى تسجيل عدد الاهداف فى بجولة الدورى الممتاز.

للمرة الثانية على التوالى والرابعة تاريخيا،  الاهلى يتخطى حاجز ال٧٠ هدفا فى الدورى.الممتاز.

رغم أن المارد الأحمر لم يستطع انتزاع لقب الدورى المحلي فى نسخته الأخيرة من غريمه التقليدي نادى الزمالك الذى توج بالدرع ال ١٣ فى تاريخه.

صدى البلد يسلط الضوء على تسجيل الشياطين الحمر أهدافا تخطت حاجز ال ٧٠ على مدار تاريخه.

 

- موسم ١٩٧٤/٧٥ - ٧٠ هدفا فى ٣٤ مباراة

- موسم ٢٠١٧/١٨ - ٧٥ هدفا فى ٣٤ مباراة

- موسم ٢٠١٩/٢٠ - ٧٤ هدفا فى ٣٤ مباراة

- موسم ٢٠٢٠/٢١ - ٧٢ هدفا فى ٣٤ مباراة

يذكر ان مجدي عبدالغني نجم القلعة الحمراء السابق،د كشف كواليس اتفاق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء ولجنة التخطيط حول  تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وتنتظر جماهير القلعة الحمراء لإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد المدرب، مؤكدا أن محمود الخطيب، رئيس النادي، حسم ملف التجديد للأول، قبل مطلع الموسم الجديد، بهدف فرض حالة من التركيز والاستقرار داخل الفريق بصفة عامة، والجهاز الفني على وجه الخصوص.

وأضاف «عبدالغني» خلال حديثه ببرنامجه «ملعب البلدوزر»، المذاع على «قناة الشمس»، أن اتفاق الخطيب مع مجلس الأهلي ولجنة التخطيط للكرة على إعلان تجديد عقد موسيماني خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء بعدما كشف اتحاد الكرة المصري خلال الساعات الماضية عن ارتباطات الفريق الفترة المقبلة.

وتابع عبد الغني : «الخطيب حسم ملف تجديد عقد موسيماني، وسيجرى الإعلان عن المدة في أقرب فرصة، حتى لا يتشتت تركيز المدير الفني الذي رفض عروضاً منذ فترة لرغبته في البقاء مع الأهلي».
 

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