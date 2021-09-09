عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لحسم ملف عودته .. الزمالك يعد جلسة جديدة مع حمدي النقاز

حمدي النقاز لاعب
حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق


يعقد اليوم حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك جلسة مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الترجي التونسي من أجل حسم ملف انتقال اللاعب لـ نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وكان حمدي النقاز، عقد جلسة من قبل مع مسؤولي نادي الزمالك لكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة الزمالك بشأن الانتقال للفريق في الفترة الحالية.

ميدو: عودة حمدي النقاز للزمالك مصيبة .. "عايزين توصلونا إيه"


ويرحب الجهاز الفني لـ نادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون بعودة حمدي النقاز، لصفوف الزمالك في الموسم المقبل، موضحا أن الفريق يحتاج لخدمات النقاز، وسيكون اللاعب إضافة للفريق.

حمدي النقاز نادي الزمالك عودة النقاز صفقات الزمالك الزمالك

ترشيحاتنا

خارجية الكويت: نعلن تضامننا مع مصر والسودان في حل أزمة سد النهضة

مايا مرسي: رفع وعي السيدات والفتيات للدخول في مجال ريادة الأعمال

الحكمة من إبعاد المرأة عن إمامة الرجال في الصلاة.. علي جمعة يوضح

إدانة وشجب.. انتفاضة من داخل جامعة الدول العربية ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات نهاية الأسبوع

خبر محزن من "الصحة العالمية" بشأن لقاحات كورونا في أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلفا لـ جونسون .. شوبير يعلن اسم مساعد موسيماني الجديد

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

يرحل في هذه الحالة.. مفاجأة في عقد تدريب كيروش لـ منتخب مصر

الطقس يواصل تألقه.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة

بعد استغاثتها.. أول تحرك من قومي المرأة لإنقاذ البلوجر الشهيرة

وفاة راكب يمني في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد واحتجاز وتحرك أمني .. حكاية البلوجر إيفون نبيل مع زوجها النرجسي

الثوب الأطهر.. صيانة كسوة الكعبة طوال العام على مدار 24 ساعة.. صور

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

فيديو

الأهلي 6 والزمالك 1 وشعار نادي القرن.. ملخص حلقة سيد عبدالحفيظ مع أحمد موسى

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

اﻟﻤﺰﻳﺪ