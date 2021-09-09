لحسم ملف عودته .. الزمالك يعد جلسة جديدة مع حمدي النقاز



يعقد اليوم حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك جلسة مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لفريق الترجي التونسي من أجل حسم ملف انتقال اللاعب لـ نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان حمدي النقاز، عقد جلسة من قبل مع مسؤولي نادي الزمالك لكنه لم يتوصل لاتفاق مع إدارة الزمالك بشأن الانتقال للفريق في الفترة الحالية.



ويرحب الجهاز الفني لـ نادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون بعودة حمدي النقاز، لصفوف الزمالك في الموسم المقبل، موضحا أن الفريق يحتاج لخدمات النقاز، وسيكون اللاعب إضافة للفريق.