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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موجز السوشيال ميديا ...هاشتاج سيد عبد الحفيظ يتصدر التريند...هنا الزاهد تتعرض للسرقة من زوجها .. شقيق ياسمين عبد العزيز: وحشتينا

هنا الزاهد و زوجها
هنا الزاهد و زوجها أحمد فهمي

يرصد موقع صدى البلد الإخباري، بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض فيما يلي، أبرز العناوين:

شعر أبيض.. إنجي وجدان تفاجي جمهورها بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة انجى وجدان متابعيها وجمهورها بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"


وظهرت انجى وجدان ببعض الشعرات البيضاء في رأسها، و علقت علي الصورة قائلة : الشعر الابيض بان خلاص ، رايكم ايه اروح اصبغ و لا اسيبه.

الأم مركز سعادة العائلة.. هنا شيحا تهنئ والدتها بعيد ميلادها

احتفلت الفنانة هنا شيحا، بعيد ميلاد والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت هنا شيحا، صورة لها برفقة والدتها وعلقت قائلة: الأم هي مركز سعادة العائلة هي محور حياتهم مهما كانت سرعة الحياة وانشغالها دائما بنرجع للام علشان الاستقرار والهدوء والحب والسكينة والحضن الدافي، ربنا يخليكي لينا .. بحبك يا امي".

هنا الزاهد تتعرض للسرقة من زوجها: حرامي ذكي| فيديو

مازحت  الفنانة هنا الزاهد، زوجها أحمد فهمي بفيديو جديد كوميدي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشرت هنا الزاهد فيديو يوضح سرقة زوجها لشاحن هاتفها أثناء سفره وعلقت قائلة : حرامي ذكي مخبي السلك عشان معرفوش.

بصورة قديمة .. شقيق ياسمين عبد العزيز: وحشتينا

نشر وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة برفقة شقيقته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و علق وائل عبد العزيز علي الصورة قائلا : والله واحشتينا .

هاشتاج سيد عبد الحفيظ يتصدر التريند و مغردون: رجل المواقف الصعبة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماع  توتير هاشتاج  سيد عبد الحفيظ، بعد حلوله ضيفًا على برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد».

انجي وجدان هنا شيحا الفنانة هنا الزاهد زوج هنا الزاهد وائل عبد العزيز تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

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