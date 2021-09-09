موجز السوشيال ميديا ...هاشتاج سيد عبد الحفيظ يتصدر التريند...هنا الزاهد تتعرض للسرقة من زوجها .. شقيق ياسمين عبد العزيز: وحشتينا

يرصد موقع صدى البلد الإخباري، بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض فيما يلي، أبرز العناوين:

شاركت الفنانة انجى وجدان متابعيها وجمهورها بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"



وظهرت انجى وجدان ببعض الشعرات البيضاء في رأسها، و علقت علي الصورة قائلة : الشعر الابيض بان خلاص ، رايكم ايه اروح اصبغ و لا اسيبه.

احتفلت الفنانة هنا شيحا، بعيد ميلاد والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشرت هنا شيحا، صورة لها برفقة والدتها وعلقت قائلة: الأم هي مركز سعادة العائلة هي محور حياتهم مهما كانت سرعة الحياة وانشغالها دائما بنرجع للام علشان الاستقرار والهدوء والحب والسكينة والحضن الدافي، ربنا يخليكي لينا .. بحبك يا امي".

مازحت الفنانة هنا الزاهد، زوجها أحمد فهمي بفيديو جديد كوميدي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشرت هنا الزاهد فيديو يوضح سرقة زوجها لشاحن هاتفها أثناء سفره وعلقت قائلة : حرامي ذكي مخبي السلك عشان معرفوش.

نشر وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة برفقة شقيقته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و علق وائل عبد العزيز علي الصورة قائلا : والله واحشتينا .

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماع توتير هاشتاج سيد عبد الحفيظ، بعد حلوله ضيفًا على برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد».