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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأم مركز سعادة العائلة.. هنا شيحا تهنئ والدتها بعيد ميلادها

صدى البلد

احتفلت الفنانة هنا شيحا، بعيد ميلاد والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

ونشرت هنا شيحا، صورة لها برفقة والدتها وعلقت قائلة: الأم هي مركز سعادة العائلة هي محور حياتهم مهما كانت سرعة الحياة وانشغالها دائما بنرجع للام علشان الاستقرار والهدوء والحب والسكينة والحضن الدافي، ربنا يخليكي لينا .. بحبك يا امي".

 

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يشار إلى أن النجمة هنا شيحة احتفلت من قبل بيوم الأب العالمى، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، حيث نشرت "هنا" 3 صور مع والدها، الفنان التشكيلى أحمد شيحة، الأولى وهى فى فترة المراهقة، والثانية سيلفى، والثالثة تجمع كل من الشقيقات الأربعة هنا وحلا ورشا ومايا، وعلقت هنا على الصورة قائلة: "عيد أب سعيد.. أبي المذهل.. العمود الفقري والدعم الدائم".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

وقررت محكمة جنح التهرب الضريبى، تغريم الفنانة "هنا شيحة"، بـ375 ألف جنيه فى اتهامها بالتهرب الضريبي من دفع 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، ما يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها.

صور هنا شيحا اعمال هنا شيحا اطلالات هنا شيحا هنا شيحا وعائلتها

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