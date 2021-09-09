هاشتاج سيد عبد الحفيظ يتصدر الترند و مغردون : رجل المواقف الصعبة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماع توتير هاشتاج سيد عبد الحفيظ، بعد حلوله ضيفًا على برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد».

و جاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا كالاتي :

حيث أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على الالتزام بمبادئ النادي الأهلي، وعدم التفريط فيها مهما كلف الأمر.

وقال عبدالحفيظ: «لو نجم النجوم بصق على جمهوره أو رفع الحذاء، عمره ما هيدخل النادي، المبادئ واحدة». مشيرا إلى أن كوليبالي طلب العودة لكن الأهلي رفض.

وحول سؤال الإعلامي أحمد موسى بشأن إمكانية عودة عبد الله السعيد ورمضان صحبي وإكرامي قال «أتحدث بصفة عامة، اللي يتشرط على النادي ميلزمنيش».

واستنكر عبد الحفيظ هجوم البعض على الأهلي قائلا «أحيانا يقولون جهمور الأهلي سمعا وطاعة، ثم ينتقدون مجلس الإدارة بتبعيته للجمهور، وهما أمران متناقضان».

وأضاف «لا أحد يستطيع الاختلاف في أفريقيا حول أن الأهلي الأفضل في القارة»، مضيفا «حب ناديك بس بلاش مظلومية، الزمالك لم يحصل على المركز الثاني في أي منافسة معنا في دوري مجموعات دوري أبطال أفريقيا».