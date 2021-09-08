سيد عبد الحفيظ: يجب توقيع عقوبات على هؤلاء اللاعبين| فيديو

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة خلافه مع محمود كهربا لاعب النادي.



وأضاف سيد عبد الحفيظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" طلعت شائعات إني اتخانقت مع كهربا وضربني"، وتابع ساخرا: "هناك من يرغب في قيام كهربا بضربي عشان ضرب غيري".

وتابع: آخر عقوبة على كهربا كانت 200 ألف جنيه لأنه رد على موسيماني رد مش لطيف بالنسبة لنا ، مضيفا: “كهربا من جوا أبيض وانا قريب منه”.





وأكمل: يجب أن يكون هناك احترام للمنظومة والفريق، ولهذا يجب توقيع عقوبات على اللاعبين في حال حدوث أي مشادات بينهم، متابعا: "حق النادي أنا باخده".

