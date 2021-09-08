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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيد عبد الحفيظ يهز السوشيال ميديا بهذه التصريحات الجريئة

الكابتن سيد عبد الحفيظ
الكابتن سيد عبد الحفيظ

لم يكن ظهور الكابتن سيد عبد الحفيظ نجم النادي الأهلي الأسبق ومدير الكرة في النادي الأهلي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الأربعاء، بالأمر العادي. 

 

وخلال اللقاء، أطلق الكابتن سيد عبد الحفيظ، عدة تصريحات نارية، تطرق فيها للحديث عن كل الأمور التي تخص النادي الأهلي والكرة المصرية.
 

سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة خلافه مع محمود كهربا


سيد عبد الحفيظ يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي عن محمد الشناوي


سيد عبد الحفيظ: لم نتعاقد مع حسام حسن لمجرد تفاوض الزمالك للحصول عليه


عار.. تعليق جرئ من سيد عبدالحفيظ على خماسية صن داونز


سيد عبد الحفيظ يهاجم شيكابالا: لو نجم نجوم الأهلي مسك جزمة لجمهوره لن يدخل النادي


ركزنا في أفريقيا.. سيد عبد الحفيظ يعلن أسباب خسارة الأهلي للدوري


سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة رحيله عن النادي الأهلي


سيد عبد الحفيظ: الموسم الماضي خدنا ست بطولات وخسرنا واحدة


هاتستعماني يا هرم.. سيد عبد الحفيظ: عانينا من التحكيم بعض مباريات الأهلي


سيد عبد الحفيظ: سحب التهنئة من الزمالك بسبب سيل الاتهامات ضد الأهلي


سيد عبدالحفيظ عن الفريق المنافس: "اللي ما يقدرش عليه يشكك فيه"


سيد عبدالحفيظ : أطالب الزمالك بعدم تصدير المظلومية بعد كل مباراة


كسبان 1/6 وعندنا دم.. سيد عبد الحفيظ يعلق على خسارة بطولة الدوري الممتاز

 

 

سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي مدير الكرة أحمد موسى صدى البلد

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