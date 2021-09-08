سيد عبد الحفيظ يهز السوشيال ميديا بهذه التصريحات الجريئة

لم يكن ظهور الكابتن سيد عبد الحفيظ نجم النادي الأهلي الأسبق ومدير الكرة في النادي الأهلي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الأربعاء، بالأمر العادي.

وخلال اللقاء، أطلق الكابتن سيد عبد الحفيظ، عدة تصريحات نارية، تطرق فيها للحديث عن كل الأمور التي تخص النادي الأهلي والكرة المصرية.



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