1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 272 مبايعة بقيمة 629.82 مليون درهم منها 25 مبايعة للأراضي بقيمة 104.29 مليون درهم و247 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 525.53 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة البرشاء الثالثة تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 41 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 84 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 483.97 مليون درهم منها 9 رهون لأراض بقيمة 62.36 مليون درهم و60 رهنا لفلل وشقق بقيمة 421.61 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 327 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 32 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 156.81 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 95 مليون درهم وأخرى في منطقة جبل على الصناعية الأولى بقيمة 26 مليون درهم.